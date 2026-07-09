Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunda yer alan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Veli Çetin ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını duyurdu. Ayrılığın ardından Elazığspor ile resmi sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu için sarı-siyahlı kulüp yönetiminden resmi bir açıklama yapılarak, oyuncuya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür edildi ve yeni kulübünde başarı dileklerinde bulunuldu.

Geçen sezon hücuma da katkı sağlamıştı...

Aliağa FK formasıyla başarılı bir grafik çizen tecrübeli savunmacı, geride kalan sezonda sarı-siyahlı ekiple toplamda 28 resmi müsabakada görev alarak 2 bin 309 dakika sahada kaldı. Takımın savunma hattındaki önemli isimlerinden biri olan Veli Çetin, görev yaptığı süre boyunca skora da önemli bir katkı sundu. Deneyimli stoper, geride kalan sezonda takımına 5 gol ve 2 asistlik performansla destek vererek defanstaki başarısını hücum hattına da taşımayı başarmıştı.