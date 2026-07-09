Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatıyla görevden alınan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, alternatif il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zahide Kurun: Mutlak butlan gölgesinde şekillenen anlayış, kadınların örgütlülüğünü yok saymıştır

Görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Zahide Kurun, yaptığı açıklamasında Mutlak Butlan ile göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Tarafımıza görevden almaya yönelik gelen tek bir yazı yoktur. Bu durum hukuksal işleyişin zedelenmesidir. Örgütsel irade çiğneyerek, kadınların örgütsel mücadelesini tasfiye eden yaklaşımın karşısındayız. Dayatmaya teslim olmayacağız. Böyle bir dönemde örgütün görevi kadınların yaşam hakkını savunmaktır. Bizim mücadelemiz akşam eve döndüğünde tenceresini kaynatmaya çalışan emekçinin mücadelsidir. Bizim siyasetimiz umudunu kaybetmeyenlerin siyasetidir. Mutlak butlan gölgesinde şekillenen anlayış, kadınların örgütlülüğünü yok saymıştır. Biz enerjimizi halkın iktidarını kurmaya harcayacağız. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İlk gün ki inançla seçilmiş iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar biliyoruz ki öyle de kazanacağız, böyle de kazanacağız" şeklinde konuştu.

Çağatay Güç: Kayyuma boyun eğmeyeceğiz

AK Parti iktidarının, CHP'nin başına kayyum atadığını söyleyen Çağatay Güç, "Maalesef ülke yangın yeri ve AK Parti bu sorunlara karşı sadece CHP ile ilgilenmektedir. Buna aparat olan kişi ve ona yardımcı olan kişiler ülkeyi uçuruma sürüklemektedir. CHP, Özgür Özel’in öncülüğünde iktidara giden bir partidir. Maalesef bu süreçlerin sonunda iktidar partimize kayyum atamıştır. Bizler bu kayyum asla boyun eğmeyeceğiz. Biz mücadelemize her alanda devam edeceğiz. Bu bugün parti içerisinde, yarın da yeni bir yolda devam edecektir" dedi.