Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve İZFAŞ’ın katkılarıyla gerçekleşen Sigorta İzmir – Sigorta Paydaşları iş birliği fuar ve zirvesinin açılış töreninde sektör temsilcileri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kürsüden dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Cemil Tugay: Fuarcılık bu kente çok yakışıyor

Açılış konuşmasında kürsünden konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’e fuarcılığın çok yakıştığını belirterek “Uzun bir açılış oldu. Ben çok uzun bir konuşma yapmayacağım, sadece ev sahibi kurum adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çok değerli paydaşların bir araya gelerek bu güzel fuarın ve zirvenin sektöre yeni ufuklar açmasını diliyorum. İzmir gerçekten bir fuarlar kentidir ve bu Atatürk’ün bize verdiği bir görevdir. Fuarcılık bu kente yakışıyor bizde bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Ben de göreve geldiğimden beri bu anlayışı geliştirmeye çalışyorum.” dedi.

Ender Yorgancılar: Alışılmadık bir süreçten geçiyoruz

Dünyanın alışılmadık bir süreçten geçtiğini aktaran ticaretteki belirsizliklerin her geçen gün daha da arttığını savunan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Alışılmadık bir süreçten geçiyoruz. Dünyadaki mevcut ittifaklar zayıflıyor, güçlü ülkeler sadece kendi çıkarlarını gözeterek hareket ediyor. Ticarette belirsizlik her geçen gün daha da artıyor.

Bu süreçte çok değerli bir destekçimiz var o da Davut Menteş’tir. Davut Bey ve ekibi ülkemiz sigortacılığı için milat niteliğinde işler yapıyorlar. Sektörü etkileyen gelişmelere artık çok daha hızlı reaksiyon veriliyor. Bu yapılırken de tüm taraflar ile istişare ediliyor, görüş ve talepler alınıyor. Bu yaklaşımlarından ötürü tekrardan emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Mahmut Özgener: İzmir tarih boyunca ticaretin merkezi olmuştur

İzmir’in güçlü bir noktada bulunduğunu işaret eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Tarih boyunca ticaretin merkezi olmuş kentimizin çok önemli bir fuara ev sahipliği yapıyor olması bizler için bir gurur kaynağıdır. Böylesine güçlü bir ekosistemde olan İzmir son derece güçlü bir noktada yer alıyor. Bu stratejik yaklaşımı çok güçlü bulduğumu aktarmak istiyorum. Fuarın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Nedim Erdem: Sigorta toplumsal dayanıklılığının temelidir

Sigortacılık mesleğinin insanların endişelerini azaltma sanatı olduğunu vurgulayan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, “Sigortacılık sektöründe bizler çoğu zaman poliçeleri konuşuyoruz, ancak işin özünde sigortacılık insanların yarınlarına dair taşıdığı endişeleri azaltma sanatıdır çünkü hayat her zaman istediğimiz gibi olmuyor.

Çünkü sigortanın her zaman finansal bir ürün olmadığını hepimiz biliyoruz. Toplumsal dayanıklılığın temelidir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu fuar büyük önem taşımaktadır. Çünkü gelişim yalnızca mevzuatla olmaz. Sektörler birbirini dinleyerek gelişir. Bugün burada sigorta şirketleri aynı çatı altında buluşmaktadır.” dedi.

Levent Korkut: Teknoloji bir tercih değil zorunluluk

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren acentelerin sektör ile vatandaşlar arasında köprü olduğunu savunan TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren acenteler vatandaşlar ile sektör arasındaki en güçlü köprüdür.

Acenteler müşterilerin risklerinin analiz eden, sigorta şirketi ile köprü görevini yapan ve hasar süreçlerini anlaşılabilir kılan profesyonel danışmanlardır. Teknoloji artık bir tercih değil zorunluluktur. Artık sadece binaları ve araçları değil verileri sigortalıyoruz. Bu alan en hızlı büyüyen alanlardan biri olacaktır.” diye konuştu.

Ahmet Yaşar: Büyüme devam edecek

Önümüzde yıllarda sektördeki büyümenin sağlıklı bir şekilde devam edeceğini savunan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, “Önümüzdeki dönemde de büyümenin sağlıklı bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Artık büyümenin niteliğini de konuşuyoruz. Reel büyüme ve teknik karlılık temel önceliğimiz olarak devam edecek.

Bireysel emeklilikteki gelişim sektörümüzün büyümesinin destekleyen en temel unsurlar olacaktır. Bugün burada sektörümüzün geleceğini konuşuyoruz. Şuna inanıyoruz, sigortacılık 19 bini aşan acentesiyle tek başına büyüyen bir sektör değildir. Bunun yanında bankacılık alanında çalışanlar var, özel hastanelerde görevliler var.” ifadelerini kullandı.