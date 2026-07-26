İzmir'in Kemalpaşa'da ikamet eden L.İ., internet aboneliği boyunca sık sık bağlantı kopmaları ve düşük internet hızıyla karşılaştığını ifade ederek hizmet sağlayıcıyla yapmış olduğu sözleşmeyi feshetti. Ancak firma, taahhüt süresi sonlanmadan aboneliğin bitirilmesi sebebiyle tüketiciden 4 bin 211 lira cayma bedeli aldı.

Alınan bedelin haksız olduğunu belirten tüketici, yaşadığı mağduriyetin çözülmesi amacıyla İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu.

Hizmet "ayıplı hizmet" niteliğinde!

Başvuruyu değerlendirmeye alan İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, tüketicinin internet hizmetinden verimli bir şekilde faydalanamadığı sonucuna vardı. Gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, hizmet sağlayıcı firmanın internet erişiminin sözleşmede taahhüt edilen şekilde ve kesintisiz sunulduğunu ortaya çıkaran teknik veya somut bir delil sunamadığı ifade edildi.

Heyet, verilen hizmetin tüketicinin taleplerini karşılamadığına karar vererek bunun "ayıplı hizmet" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Hukuka aykırı bulundu!

Verilen kararda, ayıplı hizmet sebebiyle sözleşmesini haklı gerekçeyle noktalayan tüketiciden cayma bedeli alınamayacağı belirtildi. Bu çerçevede tahsil edilen 4 bin 211 liralık cayma bedelinin tüketiciye geri verilmesine hükmedildi.

"Yalnızca sözleşme yaptığı firmayı muhatap alır"

Tüketicinin avukatı Ege Görkem Ertürk ise hizmet sağlayıcı firmanın altyapının başka bir işletmeciye ait olduğu yönündeki savunmasının hukuki sorumluluğu ortadan yok etmediğini ifade etti.

Ertürk, tüketicinin hizmeti aldığı ve sözleşme imzaladığı firmayı muhatap almasının yeterli olduğunu belirterek, altyapının farklı bir şirkete ait olmasının tüketicinin haklarını almasına engel olmadığını ifade etti.