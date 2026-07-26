Son Mühür / CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçerken, İzmir dahil çok sayıda il başkanı da görevden alınmıştı. Bu süreçte Özgür Özel ve ekibinin izleyecek oldukları yol haritası merak konusu olurken, Özel cephesinden beklenen hamle geldi. Özgür Özel ve ekibi YENİ Parti'yi kurduklarını açıkladı ve CHP'den çok sayıda ayrılık kesinleşti.

İzmir'de durum ne?

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından İzmir'de çok sayıda CHP ilçe başkanı, yönetimleriyle birlikte istifa kararı aldıklarını duyururken, gelen son kulis bilgisine göre önümüzdeki Çarşamba gününe kadar CHP ilçe başkanlarının kendi programlarına göre istifa etmesi bekleniyor. CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç tarafında ise 30 ilçenin tamamında istifanın gerçekleşeceği ve fire beklenmediği konusu hakim.

Çoğunluk Cumhur İttifakı'na bırakılmayacak!

Meclis üyelerinin istifalarının ise sayı aritmetiğine göre şekilleneceği öğrenildi. İstifa etmeyecek üyelerin sayısı dikkate alınarak, meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’na geçmesini önleyecek sayıda üyenin istifa edeceği belirtildi.

Belediye başkanları serbest!

İzmir'in belediye başkanlarına ise istifayla ilgili olarak herhangi bir süre verilmediği, başkanların bu konuda tamamen serbest bırakıldıkları gelen kulis bilgileri arasında. Bunun yanı sıra ortaya atılan yarın toplu istifaların olacağı yönündeki iddialar ise yalanlandı.