Konak Belediyesi, Konak genelinde kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerini aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Bu çerçevede belediye ekipleri, Güney Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilmiş olan bir yapıyı yıkarak bölgenin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesine fırsat tanıdı.

Yapılan yıkım çalışmasıyla birlikte, imar mevzuatına aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi amaçlanırken, Konak genelindeki denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.

"Kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda kaçak yapılaşmayla mücadelede taviz verilmeyeceğine vurgu yaptı.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ta kaçak yapılarla mücadelemize devam ediyoruz. Bu kez Güney Mahallemizde kaçak olarak inşa edilen yapıyı yıkarak bölgeyi daha düzenli ve güvenli hale getirdik. İlçemizde düzeni bozan kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyecek, Konak'ın her mahallesinde kararlılıkla denetimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

