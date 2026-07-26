Karabağlar Belediyesi, yaz tatilini eğlenceli ve dolu dolu bir şekilde noktalamak isteyen çocuklar için "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği"ni bu yıl da gerçekleştiriyor. Yaz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek organizasyon, üçüncü sezonunda da mahallelerde çocukları sanat ve eğlenceyle bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Renkli gösteriler sahnelenecek!

28 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Üçkuyular Mahallesi Beç Parkı Muhtarlık Önü'nde gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar, "Mucizeler Sandığı" sirk sanatları gösterisi ile keyifli anlarla buluşacak. Etkinlik kapsamında ek olarak DJ Emre Geh'in performansı eşliğinde müzik dolu bir akşam izleyiciyle buluşacak.

Program çerçevesinde komedi clown gösterisi, jonglör, poi show, pandomim, sihirbazlık gösterisi, kukla gösterisi ve dans performansları da izleyicileri bir araya getirecek.

Ailelere davet mesajı!

Karabağlar Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinliğe tüm çocukları ve ailelerini çağırarak yaz akşamlarını birlikte eğlenceye dönüştürmeyi hedefliyor. Belediye yetkilileri, mahalle kültürünü artıran sosyal etkinliklerle çocukların hem eğlenmesini hem de keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını ifade etti.

