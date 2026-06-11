Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, transfer döneminin perdesini İngiltere’den yaptığı büyük hamleyle açtı. Sarı-kırmızılılar, Bristol City forması giyen 22 yaşındaki İrlandalı santrfor Sinclair Armstrong'u renklerine bağladı. Genç golcüyle 4+1 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, hücum hattını sağlama aldı. Resmi imzaların ardından kulübün mobil uygulamasına konuşan Armstrong, taraftara iddialı mesajlar gönderdi.

"Kendimi gol için bir silah olarak görüyorum"

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi, saha içindeki oyun karakterini anlatırken oldukça net ifadeler kullandı. Kendisini güçlü ve hızlı bir oyuncu olarak tanımlayan Armstrong, "Gol için adeta bir silahım" diyerek Süper Lig stoperlerine gözdağı verdi.

Transfer sürecinin perde arkasına dair de konuşan İrlandalı oyuncu, Göztepe ile yollarının aslında çok daha önce kesişebileceğini açıkladı. Kulüple ilk temasın geçen yılın yaz transfer döneminde kurulduğunu belirten futbolcu, süreci şu sözlerle anlattı:

"Geçen yaz Ivan Mance ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdim. O ilk andan itibaren Göztepe'ye gelme fikri bende büyük bir heyecan yarattı. O dönem transfer şartlar gereği gerçekleşmedi. Fakat bugün burada, bu formanın altında olduğum için fazlasıyla mutluyum."

Göztepe taraftarı İngiltere'den bile fark edildi

İngiltere Championship'ten İzmir'e adım atan genç golcü, Göztepe taraftarının ününü çok önceden duyduğunu saklamadı. Gelmeden önce takımın maç videolarını izlediğini söyleyen Armstrong, tribünlerdeki tutkuya hayran kaldığını gizleyemedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin yeni sezonda kendileri için itici bir güç olacağını vurgulayan forvet, İzmir şehri hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

"En güzel şehirde sahaya çıkmak için gün sayıyorum"

Türkiye'nin en güzel şehri olarak tanımladığı İzmir'de yaşayacak olmanın üzerinde tatlı bir heyecan yarattığını belirten İrlandalı santrfor, taraftarlardan gelen ilk tepkilerin de kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Armstrong röportajını taraftara teşekkür ederek noktaladı:

"Sosyal medyadan ve şehre adım attığımdan beri bana destek veren herkese teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı gururluyum. Bir an önce o muhteşem atmosferde sahaya çıkmak ve takımıma katkı vermek istiyorum."

