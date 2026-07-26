Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Erenler Derneği'nin gerçekleştirdiği piknik programına katılım sağlayarak vatandaşlarla buluştu. Samimi bir atmosferde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla sohbette bulunan Kınay, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Piknik süresince katılımcılarla yakından ilgilenen Başkan Kınay, dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan bu tür organizasyonların toplumsal bağları artırdığını belirtti.

"Güzelliğini birlikte yaşadık"

Etkinliğin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Helil Kınay, buluşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kınay yapmış olduğu paylaşımda, "Bugün Erenler Derneği'nin düzenlediği piknikte vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sohbetin, dayanışmanın ve paylaşmanın güzelliğini birlikte yaşadık. Misafirperverlikleri için Erenler Derneği yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sivil toplumla iş birliği!

Karabağlar Belediyesi'nin mahalleler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar üzerinde durduğunu ortaya koyan etkinlikte, vatandaşlar da Başkan Kınay ile buluşarak talep ve önerilerini paylaşma fırsatını elde etti. Belediye yönetimi, kentte sosyal dayanışmayı yükseltecek etkinlik ve buluşmaların süreceğini ifade etti.