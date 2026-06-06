Son Mühür - Haziran ayında sigara fiyatlarına art arda zam gelmeye devam ediyor. 3 Haziran’da JTI grubundaki sigaralara, 5 Haziran’da ise British American Tobacco (BAT) grubuna ait ürünlere fiyat artışı uygulanmıştı. Son olarak bugün Philip Morris (PM) grubundaki sigaralara da zam yapıldı.
Ne kadar oldu?
Philip Morris (PM) grubundaki sigaralara paket başına 5 TL zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla birlikte grubun en ucuz sigarası 110 TL’ye, en pahalı sigarası ise 130 TL’ye yükseldi. Daha önce BAT grubunda da paket başına 5 TL’lik fiyat artışı uygulanmış, grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 120 TL’ye çıkmıştı. JTI grubunda yapılan 5 TL’lik zam sonrası ise en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara da 120 TL olmuştu.