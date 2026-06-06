Son Mühür - Haziran ayında sigara fiyatlarına art arda zam gelmeye devam ediyor. 3 Haziran’da JTI grubundaki sigaralara, 5 Haziran’da ise British American Tobacco (BAT) grubuna ait ürünlere fiyat artışı uygulanmıştı. Son olarak bugün Philip Morris (PM) grubundaki sigaralara da zam yapıldı.

Philip Morris (PM) grubundaki sigaralara paket başına 5 TL zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla birlikte grubun en ucuz sigarası 110 TL’ye, en pahalı sigarası ise 130 TL’ye yükseldi. Daha önce BAT grubunda da paket başına 5 TL’lik fiyat artışı uygulanmış, grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 120 TL’ye çıkmıştı. JTI grubunda yapılan 5 TL’lik zam sonrası ise en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara da 120 TL olmuştu.