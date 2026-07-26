Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, özellikle kıyı şeridindeki ilçelerde hayatı adeta felç etti. Meteoroloji’nin turuncu kodlu uyarısının sonrasında şiddetini artıran yağışlar sahil kesiminde taşkınlara neden oldu.

Doğanyurt ve Cide sular altında kaldı

Yağışın en ağır bilançosu Doğanyurt ve Cide ilçelerinde kendisini gösterdi. Doğanyurt’a metrekareye 157 kilogram yağış düşerken, sular kısa sürede sele dönüştü.

Ardından Cide’de etkisini artıran şiddetli yağış sebebiyle Devrekani Çayı taştı. Taşan çay suları ilçe merkezini kapladı; çok sayıda ev, iş yeri ve park halindeki araç sular altında kaldı. Sel sebebiyle Cide-Bartın kara yolu da geçici olarak ulaşıma kapandı.

Tahliye ve temizlik çalışmaları başladı

Uyarıların sonrasında harekete geçen AFAD, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü ve Cide Belediyesi ekipleri selin sonrasında hızla sahaya indi.

Ekipler bir taraftan binalara dolan suları tahliye ederken, diğer yandan Devrekani Çayı üzerindeki köprülerin ayaklarında biriken molozları iş makineleriyle temizleyerek yeni tıkanma riskini azaltmak amacıyla önüne geçmeye çalışıyor.

Kastamonu Valiliği: "Ekiplerimiz teyakkuzda"

Arama kurtarma ve tahliye çalışmaları devam ederken Kastamonu Valiliği de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun yağış uyarıları gereğince ilimizde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirilmiş, sahil bölgemizdeki Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerimizde yoğun yağış riski bulunan bölgelere DSİ. 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırılmıştır.

"Su baskınında can kaybı yaşanmamıştır"

Cide ilçemizde 26.07.2026 saat 04.00 sıralarında meydana gelen su baskınında 150’den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basmış, bazı taşıtlar su birikintisinde kalmıştır.

Meydana gelen su baskınında can kaybı yaşanmamıştır. Zemin katlarda yaşayan vatandaşlarımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

"Hayatın normale döndürülmesi için çalışmalar devam etmektedir"

Tahliye sonrası talep eden vatandaşlarımız, ilçe merkezinde yurtlarda barındırılmaktadır. İlçe merkezinde yağış ve su miktarı azalmıştır.

İlçeye ulaşım engeli bulunmamaktadır. TAMP afet grupları ilçe merkezinde gündelik hayatın normale döndürülmesi için gerekli çalışmalara devam etmektedir."