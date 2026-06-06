Son Mühür / Hakan Kandemir - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), önümüzdeki salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesinde kulisleri hareketlendiren tarihi bir kriz iddiasıyla karşı karşıya. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı sonrası hukuken Genel Başkan olarak atandığı belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut genel başkan Özgür Özel yönetiminin salı günü Meclis’te karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Anma programı ileri saate kaydırıldı

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta partinin grup toplantısında kürsüye çıkacağını ve konuşma yapacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta grup kürsüsüne çıkarak konuşma yapan Özel’in ise normal şartlarda salı günü, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anma töreni için il dışında olacağı duyurulmuştu. Ancak kulislerden edinilen son bilgilere göre Özel, Meclis’teki bu hamle üzerine Manisa programını akşam saatlerine kaydırarak salı günü Meclis’te olma kararı aldı.

Son Mühür sordu, Bulut yanıtladı

CHP yönetiminin bu duruma karşı geri adım atmayacağı belirtilirken CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Son Mühür’ün "Grup toplantısını Özgür Özel mi yapacak?" sorusuna yanıt verdi. Bulut, "Evet, salı günü grup toplantısını yapacağız" diyerek Özel’in kürsüde olacağını doğruladı.

‘Büyük kırılma’ salı günü olabilir!

Parti kulislerinde salı gününün CHP için büyük bir kırılma ve bölünme günü olabileceği konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, Özgür Özel’in grup konuşması yapmasına müsaade etmeyeceği, Kılıçdaroğlu’nun parti disiplinini sağlamak adına 3 grup başkanvekilini görevden alacağı iddiaları kulisleri kaynatıyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise yeni parti kurulması noktasında telkinlerinin arttığı da ifade edilenler arasında.

Pazartesi günü kurmaylarla toplanacak

Gözler, Salı günü gerçekleşecek grup toplantısına çevrilirken Özel’in pazartesi günü kurmaylarıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceği ve bu toplantıda sürece dair hayati kararların alabileceği belirtiliyor.

Kurtulmuş’un tavrı belirleyici olacak!

Grup toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un tavrı da merak ediliyor. TBMM Başkanı’nın tavrının belirleyeceği olacağı konuşulurken; son olarak Kurtulmuş “Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" mesajı verdi.