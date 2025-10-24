Son Mühür - Sigara, tütün, puro ve sigarillolarda ÖTV oranı azalırken, maktu vergi tutarı artırıldı. Bu düzenleme, sigara fiyatlarının 1 ila 2 lira arasında artmasına yol açabilir.

Sigara, tütün, puro ve sigarilloların vergilendirilmesinde değişiklik yapıldı. Bugün yayımlanan Resmî Gazete’ye göre, bu ürünlerdeki oransal vergi oranı yüzde 50’den yüzde 45’e düşürüldü. Buna karşılık, maktu vergi tutarı 12,1495 liradan 16 liraya yükseltildi ve asgari maktu vergi ise 2,1189 liradan 1,975 liraya indi.

Sigaranın vergilendirilmesi oransal ÖTV, maktu vergi ve KDV olmak üzere üç kalem üzerinden yapılıyor. Yeni düzenlemeye göre, 20 dal içeren bir paket sigarada her bir dal için 1,975 lira asgari maktu vergi alınacak ve maktu vergi tutarı 16 lira olarak uygulanacak.

2 liralık zam beklentisi