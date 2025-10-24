Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ayrıca Uşak ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, yurdun batı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Kar ve rüzgar etkili olacak
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege’de ise rüzgarın şiddetinin yer yer kuvvetli olarak saatte 60 km’ye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
Sel ve su baskını uyarısı
Yağışların Edremit Körfezi’nde ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
24 Ekim 2026 Hava durumu
MARMARA
- Bursa 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Çanakkale 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- İstanbul 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
- Kırklareli 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
EGE
- Afyonkarahisar 19°C – Parçalı ve çok bulutlu.
- Denizli 25°C – Parçalı ve çok bulutlu.
- İzmir 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Muğla 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ
- Adana 30°C – Parçalı ve çok bulutlu.
- Antalya 24°C – Parçalı ve çok bulutlu.
- Hatay 29°C – Parçalı ve çok bulutlu.
- Isparta 22°C – Parçalı ve çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
- Ankara 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.
- Eskişehir 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.
- Konya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu.
- Sivas 21°C – Parçalı ve çok bulutlu.
BATI KARADENİZ
- Bolu 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.
- Düzce 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı; gece yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- Sinop 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
- Zonguldak 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı; gece yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya 25°C – Parçalı ve çok bulutlu.
- Rize 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu.
- Samsun 25°C – Parçalı ve çok bulutlu.
- Trabzon 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu.
DOĞU ANADOLU
- Erzurum 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
- Kars 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
- Malatya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu.
- Van 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır 24°C – Parçalı bulutlu.
- Gaziantep 25°C – Parçalı bulutlu.
- Mardin 24°C – Parçalı bulutlu.
- Siirt 24°C – Parçalı bulutlu.