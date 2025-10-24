Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ayrıca Uşak ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, yurdun batı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege’de ise rüzgarın şiddetinin yer yer kuvvetli olarak saatte 60 km’ye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Sel ve su baskını uyarısı