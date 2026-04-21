Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür TV'de yayımlanan Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programının bugünkü konuğu AK Parti İzBB Meclis Üyesi Nail Kocabaş oldu. İzmir'in sorunları ve gündemdeki konuların masaya yatırıldığı programda geçen hafta gerçekleşen Büyükşehir Meclis toplantısında yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslında konuşma sürelerinin uzunluğu konusunda mütabakata varıldığını ve buna Başkan Cemil Tugay'ın da şahit olduğunu dile getiren Kocabaş:

"Meclise girer girmez mecliste faaliyet raporu konuşmaları öncesinde bir meclis üyesinin süre konusunda o toplantıdaki alınan kararları hiçe sayan bir önergesiyle süreler değiştirildi. Biz buna itirazlarımızı dile getirdik ama oy çokluğuyla süre kısmını da mecliste geçirdiler. İlk faaliyet raporu adına ben söz aldım.

Faaliyet raporunda aslında konuştuklarımın tamamı faaliyet raporunda yazan belgelerdi, bilgilerdi. Birçoğu yapılan ama yapılmamış ama yapılmış gibi gösterilen bilgileri de orada paylaşmak üzere kürsüye çıktım.

Ama Cemil Bey daha başından itibaren bizi orada provokatif bir şekilde manipüle etmeye başladı ve sürekli kürsüye müdahalelerde bulundu. Meclis başkanı eliyle de sözlerimiz kesildi. Birçok konuda sözlerimi bitiremeden kürsüden süremin dolduğu söylenerek ayrılmak zorunda kaldım.

Daha sonrasında arkadaşlarımız söz aldı. Dilaver Bey, Adem Bey kürsüye çıktığında Cemil Bey orada meclisi terk etti. Daha sonrasında da 'ben onları dinlemek istemiyorum' diye ifadesinde de kendi beyanlari bulunmaktadır."

"İzmir'in hakkını savunmak için mücadele veriyoruz!"

"Cemil Bey normalde temayüllere göre en son konuşması gerekirken arada söz aldı. Bizim grup başkan vekillerimiz konuşmadan. Grup başkan vekillerimiz söz alması gereken noktada kendi konuşmasını bitirdikten sonra da meclise yeterlilik vererek meclisi bitirdiler. Şimdi bizim isyanımız buydu.

Biz İzmir halkının üstümüze yüklediği muhalefet görevini yerine getirmek isteyen insanlarız. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Şahsi meselelerimizi orada kavgasını etmiyoruz. İzmir'in hakkını savunmak için orada mücadele veriyoruz. Söylediğimiz ifadelerin hiçbiri yalan yanlış ifadeler değil." dedi.

Kocabaş Cemil Tugay'ın koruması tarafından fiziki müdahalesiyle karşı karşıya kaldığını getirdi. Konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Bizim grup başkan vekillerimiz Cemil Bey'e bunun isyanı için yanına gittiler. Ben de ve diğer arkadaşlarım da Cemil Bey'in yanına geldiğimizde bunun böyle olmaması gerektiğini, sürenin bu şekilde konuşulmadığını ve bunun böyle değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ettiğimizde Cemil Bey'e bence orada kendi hayranlıklarını, yakınlıklarını göstermek isteyen bazı meclis üyelerinin bizi bir anda fiziki müdahaleleriyle karşı kaldık.

Hatta Cemil Bey'in korumasının bizzat bana fiziki müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. Önce şahsiyetimizi sonra partimizi inandığımız davanın değerlerine geri kalıp orada kenarda sus bekleyerek mi dursaydık? Bir baktık sonra farklı montajlarla biliyorsunuz montaj konusunda da çok mahirler bir algı yaratılmaya çalınmış ama gerçekler böyle değildi. Kendi montajladıkları videonun içerisinde de bizi nasıl ittirdikleri kalktırdıkları da göster gösterdiler. Bu tamamıyla buna dayalı."