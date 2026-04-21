Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar yoğun katılımıyla 23 Nisan şenliği gerçekleştirdi.

Animatör grupları şenlik alanında minikleri eğlendirdi

Balçova Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen 23 Nisan şenliği özellikle civarındaki okulların çıkış saatinin de etkisiyle küçük yaşta öğrencilerin katılımın sahne olurken, animatör grupları şenlik alanına gelen miniklere çeşitli gösteriler sergiledi. Özellikle dans gösterileri etkinlik alanına gelen miniklerin yüzlerini güldürdüğü görülürken, Balçova'da etkinliklerin süreceği öğrenildi.

Ebeveynler etkinliklerin devamını istiyor

Şenliğe gelen vatandaşlar, bu tarz etkinliklerin devamının gelmesini istedikleri vurgulanırken, sekiz yaşındaki ilkokul öğrencisi çocuğunu söz konusu 23 Nisan şenliğine getiren Aysel Çetin, "Bu tarz etkinliklerin Balçova'da daha sık olmasını istiyorum. Hayat zaten yeterince yoğun, bu yoğunlukta evlatlarımız böyle etkinliklerde rahat nefes alıyorlar, emeği geçenlere teşekkür ederim."