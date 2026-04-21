İzmir'in Trendyol Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir ekibi Göztepe, son haftalardaki kötü gidişatın ardından Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Göztepe'nin A takımında lig maratonu sürmeye devam ederken, altyapılarda da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir önemli gelişme de Göztepe U151 Takımı ile ilgili yaşandı.

Göztepe U15 Takımı Türkiye Finalleri'nde!

U15 Gelişim Ligi 14. Grup’u 102 gol atıp 8 gol yiyen Göztepe U15 takımı, grubunu namağlup lider tamamladı. Play-off 4. turunda Kütahyaspor’u Necat Doğu’nun attığı golle 1-0 mağlup eden Göztepe U15 takımı, Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Bu başarının ardından Göztepe Futbol Akademisi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım geldi. Paylaşımda, "Türkiye Finalleri’ndeyiz! U15 Takımımız, U15 Gelişim Ligi 14. Grup’u 102 gol atıp 8 gol yiyerek namağlup lider tamamladı.

