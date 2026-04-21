Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kritik Kabine toplantısı çıkışında kameraların karşısına geçen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk hukuk tarihine geçecek düzeyde önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, adliye arşivlerinde tozlanmaya terk edilmiş faili meçhul vakalar ve delilsizlik gibi nedenlerle takipsizlik kararı çıkmış tüm şüpheli dosyalar, İzmir dahil olmak üzere tüm Türkiye'de yeniden incelenmek üzere raflardan indiriliyor. Bu hamle, yıllardır sevdiklerinin katillerinin veya kendilerine zarar verenlerin cezasız kaldığını düşünen İzmirli vatandaşlar için devletin şefkatli ve adil elini yeniden hissetmeleri anlamına geliyor.

Gülistan Doku Davasından İlham Alan Özel İnceleme Birimi

Toplumda geniş yankı uyandıran Gülistan Doku soruşturmasının yıllar sonra tekrar canlandırılması, Adalet Bakanlığı'nın bu yeni ve kapsamlı vizyonunun fitilini ateşleyen gelişme oldu. Bakan Gürlek, bu tür zorlu ve karmaşık dosyaların üstesinden gelmek için Bakanlık çatısı altında bağımsız ve tamamen bu işe odaklanmış bir "özel birim" kurulduğunu müjdeledi. İzmir adliyelerindeki çözümsüz kalmış dosyaların da gönderileceği bu birim, tamamen sonuç odaklı bir çalışma prensibi benimseyecek. Sistemin nasıl işleyeceği hakkında bilgiler aktaran Bakan, faili meçhul veya takipsizlik yemiş dosyaların, alanında rüştünü ispatlamış, son derece tecrübeli uzmanlarca didik didik edileceğini söyledi. Bu uzman ekip, eski soruşturma süreçlerinde yapılmış olabilecek hukuki aksaklıkları, eksik toplanmış delilleri ve prosedür hatalarını tespit ederek adaletin önündeki engelleri kaldıracak.

Merkezden Yönetim ve "Ucu Nereye Dokunursa" Kararlılığı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni kurulan bu özel ekibin rastgele değil, belirli bir strateji ve hassasiyet sırasına göre çalışacağını vurguladı. Özellikle İzmir'de kamuoyunu derinden sarsan, insanların vicdanında kapanmaz yaralar açan ve büyük toplumsal tepki çeken davalar, vakit kaybedilmeden "merkeze" çekilecek ve çok daha yoğun bir mercek altına alınacak. Bakanlık, adaletin sağlanması noktasında karşılaşılabilecek olası baskı veya engellemelere karşı da peşinen tavrını ortaya koydu. Bakan Gürlek, sürecin şeffaflığı ve devletin kararlılığı konusunda şüpheye yer bırakmayarak, "Kamu vicdanında derin izler bırakan bu tür dosyalar hiçbir iddia göz ardı edilmeden incelenmektedir. Hukuki sürecin ucu her nereye varırsa varsın, arkasında her kim olursa olsun, adaleti sağlama kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.