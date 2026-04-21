SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in en büyük ilçesi Karabağlar’da, Osman Aksüner ve Aşık Veysel mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm süreci, "liyakat mi, yoksa sadakat mi?" tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Karabağlar belediyesi üst düzeyde görev yapan kritik ismin, "Karabağlar Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz" paylaşımları yaparak kentsel dönüşüm projesine talip olan Sampaş Holding'te 10 yıl yöneticilik yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin henüz resmi bir ihale süreci açıklamamış olmasına rağmen şirketin "ev sahibi" gibi davranması, "Adrese teslim dönüşüm mü?" tartışmalarına neden oldu. Mecliste gündeme gelen "organik bağ" iddiaları,Mülkiye müfettişleri tarafından mercek altına alındı.

Ak Partili Eroğlu:'Sampaş Holding Neden Tweet Atıyor, Organik Bağımız Mı Var?

Tartışmanın fitilini ateşleyen, Sampaş Holding’in 20 Kasım tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımı oldu. Henüz resmi bir ihale veya yetkilendirme süreci kamuoyuna yansımışken, şirketin "Karabağlar Belediyesi ile Osman Aksüner Mahallesi projesinde birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullanması, AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu tarafından sert bir dille eleştirildi. Geçen yılın son Meclis toplantısında konuyu gündeme getiren Eroğlu, 'Osman Aksüner Mahallesi ile ilgili, “Sampaş Holding diye bir şirket var. Bu şirket tweet atmış konuyla ilgili. Şu an belediyenin bir yetkisi yok, şahısların özel mülkiyetinde olan bir alan. Osman Aksüner Mahallesi’ne dair bir tweet atmış. Bu şirket ile bizim organik bağımız nedir? Siz görüşmeler yapıyorsunuz ama bu adamlar belediyenin bir yetkisi yok henüz. Burası bir rezerv alan değil, şahısların mülkiyetinde olan bir yer. Belediyenin bir yetkisi yok. Burası aslında planlı ama parselasyon uygulaması yapılmadığı için insanlar imar durumu alıp inşaata başlayamıyor. Belediyemiz kendi imkanlarıyla ilgili ruhsatlar veriyor ve bu ruhsatlarla ilgili sıkıntı da var. Sampaş Holding de burayı sahiplenmiş ve bu arkadaşlar belediyeden çıkmıyor. İletişim ağını kuran kim? Bu konuda da ilerleyen günlerde biz de bir sunum yaparız” iddialarını ortaya attı.

Başkan Kınay:'Belediye Olarak Birçok Firmayla Görüşüyorum'

AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu'nun Sampaş iddialarına yanıt veren Başkan Kınay , “Karabağlar’da en önemli sorunumuz kentsel dönüşüm. Sadece binaların değil yaşamın dönüşümü. Her birimizin ortak sözü aynı. Yaptığımız çalışmaları paylaşmaya devam edeceğiz. Bir belediye olarak yaptığımız tüm çalışmaları kamucu belediye olmak noktasında yürütüyoruz. Kendi gücümüzle yapacağımız her şeyi kendi gücümüzle yapacağız. Belediyemizle birçok firmayla görüşüyoruz. Sosyal medyadan takip etmeye gerek yok. Tek bir firma değil birçok firmayla konuşuyoruz. Bakanlığın yetkisinde olan 540 hektarlık alan için o masa çevresinde hep beraber oturacağız. Hep beraber bu sorunları çözeceğiz, Karabağlar yeteri kadar dert ve tasa çekti. Osman Aksüner Mahallesi’nde bize sadece plan yapma yetkisi değil daha birçok yetki verildi. Hayallerle söz kurmak yerine belgelerle sizlere cevap verebiliriz” diyerek cevap verdi.



İzmir'de Sadece Karabağlar'ı Tercih Etti

Sektör temsilcileri, Sampaş Holding’in İzmir’de daha önce büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm projesinde yer almadığına dikkat çekiyor. Holding'in İzmir piyasasına Karabağlar Belediyesi gibi dev bir bütçeli proje ile ve "eski bir çalışanının" kritik görevde olduğu dönemde girmesi, "ihale mevzuatı" ve "etik ilkeler" açısından tartışma yaratıyor.

Müfettiş 'Organik bağ' İddialarını Mercek Altına Aldı

Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Mülkiye Müfettişi’nin belediyedeki mesaisi, Karabağlar’da kentsel dönüşümün üzerindeki sis perdesini aralamayı hedefliyor. Özellikle kilit isim ile holding arasındaki 10 yıllık "organik bağ" iddiaları, müfettişin inceleme dosyasında ilk sırada yer alıyor. 16 Şubat’tan bu yana belediye binasında titiz bir çalışma yürüten müfettiş, şirket ile belediye arasındaki tüm yazışmaları ve alınan kararları mercek altına aldı. Firmanın henüz resmi bir yetkisi yokken sahada ofis açması ve vatandaşlarla görüşmeler yapması, soruşturmanın en kritik noktasını oluşturuyor. Müfettişin incelediği dosyalar arasında, belediyenin teknik birimlerindeki kadrolaşma ve bu kadroların holding lehine inisiyatif alıp almadığı da bulunuyor. Meclis tutanaklarına yansıyan iddialar doğrultusunda, ihale süreçlerinin şeffaflığı ve "adrese teslim" şüpheleri tek tek sorgulanıyor.

Tesadüf mü?

Karabağlar belediyesinde görev yapan kritik isim, 2024 yılında üst düzeyde göreve getirildi. 10 yıl boyunca çalıştığı Sampaş holding'in bir yıl sonra kentsel dönüşüm projesine talip olması çok tartışıldı. Karabağlar kentsel dönüşüm projeleri, teknik verilere göre mi yoksa "eski iş arkadaşlıkları" üzerinden mi şekilleniyor? soruları yanıt bekliyor.