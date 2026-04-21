SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden, Veri Emlak’ın sahibi Seda Gültekin, geçtiğimiz günlerde eşine az rastlanır bir siber saldırının hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Gültekin’in kişisel veri ağını ve rehberini ele geçirerek, ünlü iş kadınının ismi ve fotoğraflarıyla sahte bir WhatsApp profili oluşturdu. Şüphelilerin, Gültekin’in yüksek ticari itibarını kullanarak yakın akrabalarını dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Polise Başına Gelenleri Detaylarıyla Anlattı

Bornova’daki 100. Yıl Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi olan Seda Gültekin, kendisine yaşatılan kabusu tüm detaylarıyla anlattı Gültekin, şüphelinin sadece numarasını değil, aynı zamanda sosyal medya hesaplarından kopyaladığı güncel profil resimlerini de kullanarak tam bir "Görsel Yazılı Kimlik Hırsızlığı" gerçekleştirdiğini belirtti. Siber saldırganın, bilişim sistemlerinin otomatik filtrelerine takılmamak için telefon numaralarında ve mesaj aralarında özel noktalama işaretleri ile boşluklar kullandığı, bu profesyonel yöntemle güven ilişkisi kurmaya çalıştığı tespit edildi.

Kuzenlerinden ve Para İstediler'

Dolandırıcıların hedefinde Gültekin’in rehberinde kayıtlı olan aile üyeleri vardı. Şüphelinin; kuzeni Tuna Taner’den, eski eniştesi Tahir Taş’tan, diğer kuzenleri Mert Yeşil, Derya Gökçe ve Ant Gökçe’den farklı bahanelerle 20 bin lira paralar talep etti. Mesajlarda "Çok acil nakde ihtiyacım var, hemen gönderebilir misin?" şeklinde ifadeler kullanan dolandırıcı, Seda Gültekin’in ticari prestijini paravan olarak kullandı.



İtibar Suikastı Yapılmak İstendi

Akrabaların Seda Gültekin’i bizzat aramasıyla dolandırıcılık kısa sürede ortaya çıktı. Para istenen kişilerin dikkati sayesinde dolandırıcılık eylemi teşebbüs aşamasında kaldı. Yaşananlara tepkili olan iş kadını Gültekin, bu saldırının sadece maddi bir amaç taşımadığını, aynı zamanda yıllardır titizlikle inşa ettiği "güven" ve "dürüstlük" imajına yönelik bir itibar suikastı olduğunu vurguladı.

Yargı Önünde Hesaplaşacağız

Yaşadığı olay yüzünden psikolojisinin bozulduğunu, ilk kez böyle bir kabus yaşadığını söyleyen iş kadını Seda Gültekin, 'Başıma gelen olayı polise detaylı bir şekilde anlattım. Yakınlarıma atılan ve para mesajlarını da dilekçeme ek yaptım. Başıma gelenlere hala inanamıyorum. Benim itibarıma kast edenler, polis tarafından her yada geç bulunacaktır. Benimle uğraşanlarla yargı önünde hesaplaşacağız' diyerek yaşadığı kabusu dile getirdi.