İzmir'de, ziyaret hamleleri gelmeye devam ediyor. Dün, Bayraklı'da bulunan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı ziyaret eden İzmir Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, bugün de ziyaretlerine devam etti. Ata'nın bu seferki adresi ise AK Parti Genel Merkezi oldu. Yalçın Ata'ya AK Parti Genel Merkezi ziyaretinde, Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy eşlik etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı paylaştı!

Hem İzmir Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'yı hem de Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy'u AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlayan isim AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı oldu. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çankırı, "İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yalçın Ata ve Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Sayın Mustafa Köksoy’u Genel Merkezimizde misafir ettik.

27. Olağan Genel Kurul toplantısı davetleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

