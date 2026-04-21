Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de körfez denilince akla ne yazık ki belediyenin ve işletmelerin tüm çabalarına rağmen, gerek dış etkenli gerek iç etkenli kirlilik geliyor.

Körfez kirlilği ne yazık ki sonu olmayan bir çukur. Bu konuda geçtiğimiz her gün yeni bir çalışma yapılsa da körfez kirliliğinin ve kokusunun önüne geçilemiyor. Bu kez deniz kıyısına vuran deniz marulları şimdiden vatandaşı rahatsız etmeye başladı.

Deniz marulu çürüdüğünde balık ölümüne neden oluyor

Deniz marullarının çürüdüğü zaman balık ölümlerine ve mikroalg patlamalarına bunun takibinde de körfezden gelen o kötü kokuya neden olduğu biliniyor.

Özellikle yaz aylarında balık ölümleriyle ve maalesef balık ölümleri nedeniyle etrafa yayılan kötü kokuyla gündeme gelen körfezde geçtiğimiz yıl İZDENİZ tarafından Çin usulü modifiye kil uygulaması yapılmış ve kokunun azalması hedeflenmişti.

Şimdiden deniz yüzeyini kapladı

Körfez temizliği konusunda oldukça hassas olan belediye ve işletmeler ne yazık ki körfezin kirliliği ile başa çıkmakta zorlanıyor. Öyle ki deniz marulları için de geçtiğimiz günlerde kaynağından bu sorunu çözmek için, balık ölümlerine ve mikroalg patlamalarına neden olmadan oluşan deniz marullarını körfeze yayılmadan kaynağından toplayarak temizleyerek uzun uğraşlar vermişti. Fakat ne yazık ki Konak ilçesinde deniz kıyısında dolaşmak şimdiden mümkün olmamaya başladı.

"Kalıcı bir çözüm bulunmalı"

Sadece görüntü kirliliği ve balık ölümlerine neden olmayan deniz marulu aynı zamanda vatandaşın da tepsini çekiyor. Çevreye yaşayan ya da sahilde hava almak için oturan kişiler rahatsız olduklarını söyleyerek, "Biz artık ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Kıyıya bu şekilde vurdu. Göztepe köprüsünü geçince yok ama Karantina sahil, Konak sahil boydan boya bu marullarla kaplı. Küçük küçük sinekler oluyor en çok da bu bizi rahatsız ediyor.

Yürümek isteseniz gözünüze burnunuza sinek kaçıyor. Deniz vurdukça mı buralara sıçradı bilmiyorum ama kıyıların hali de can sıkıcı. Bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.