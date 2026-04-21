İzmir'e vatandaşlara yönelik hizmetler üretilmeye devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyeleri de hizmetlerine yenilerini ekliyor. Bu kapsamda bir hizmet hamlesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da bulunan Yeni Girne Yaya Üst Geçidi’ni hizmete açtı.

Büyükşehir'den paylaşım geldi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoya, "Yeni Girne Yaya Üst Geçidi’ni hizmete açtık. Yoğun trafik nedeniyle karşıdan karşıya geçmek zor olan bu noktada güvenli bir geçiş sağladık. Artık yayalar yolu beklemeden, kesintisiz ve rahat şekilde karşıya geçebiliyor." notu düşüldü. Videoda konuşan bir vatandaş ise, "Burada çok kazalar oluyordu. Buradan geçmek halk için vatandaş için çok büyük sıkıntı ve zorluktu. Bu üst geçidi mahallemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a çok teşekkür ederiz bu emeklerinden dolayı. Daha kolay ve daha rahat geçiş yapabiliyoruz. Çok büyük rahatlık oldu biz vatandaşlar için. " ifadelerini kullandı.