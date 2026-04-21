Son Mühür / Osman Günden- Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından ülke genelinde okullarda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Vatandaş, yaşananların ardından güvenlik tedbirlerini artırmak ve kendilerini korumak için yeni yöntemler aramaya başladı.

Son günlerde en güvenli yer olarak gördüğümüz okullarda artan şiddet vakaları nedeniyle hem veliler hem öğrenciler hem de öğretmenler tedirgin. Okullarda güvenlik tedbirleri artırılmaya çalışılırken bir yandan da sosyal hayatta insanlar kendilerini güvende hissetmek amacıyla değişik yöntemlere başvuruyor. Bunlardan en ilgi çekeni ise el dedektörleri oldu. Bazı okullarda da uygulandığı belirtilen yöntemle daha güvenli bir eğitim ortamı planlanıyor. El dedektörlerinin fiyatı ise 623 TL ila 15 bin 500 TL arasında değişiyor.

El dedektörünün pratik özellikleri

En çok satan listelerde yer almaya başlayan bu dedektörler kullanan kişinin elini veya vücudunu tarayıp, üzerinde gizlenmiş olan herhangi bir metal nesneyi algıladığında uyarı vermesiyle oldukça pratik bir cihaz olarak biliniyor. Bu sayede, tehlikeli veya yasaklı maddeleri taşıyan kişilerin tespit edilmesi daha kolay hale geliyor.

El dedektörleri, madeni para büyüklüğündeki değerli bir metali yaklaşık olarak 10 santimetre mesafeden tespit edebilirken, bu metal para boyutlarından daha büyük bir değerli metal hedeflerinde ise yaklaşık olarak 35 ila 40 santimetre mesafe aralığında çekiyor ve tespit edebiliyor.

Buralarda kullanırken aman dikkat!

Bu cihazlar kullanılırken pratik olmasıyla ilgi çekse de özellikle arkeolojik sit alanları, müze çevresi, tarihi bölgeler veya kamu arazilerinde izinsiz dedektör kullanımı yasa dışı olduğundan ciddi cezai yaptırımlara yol açabiliyor.

Başka hangi tedbirler alındı?

Okullarda güvenliği sağlamak için getirilen tedbirler sadece bununla da kalmıyor. Üniforma zorunluluğu ise yeniden gündemde. Bazı okulların üniformaya dönüş konusunda şimdiden harekete geçtiği biliniyor. Kurallara uymayan öğrencilere disiplin cezası uygulanacağı ifade ediliyor.