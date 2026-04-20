Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere yeni bir personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi ilana göre, özel yarışma sınavıyla 135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılacak. Memur adaylarının uzun süredir beklediği bu stratejik istihdam hamlesiyle birlikte başvuru ekranları erişime açıldı. Sürece dahil olmak ve kamuda kariyer yapmak isteyen adaylar, sınav tarihinden başvuru şartlarına kadar tüm detayları yakından takip ediyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlığın yayımladığı takvime göre, 135 kişilik Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı için başvurular 20 Nisan 2026 tarihi itibarıyla başladı. Adaylar, 26 Nisan saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla alınıyor. Kuruma şahsen giderek veya posta yoluyla iletilen talepler kesinlikle kabul edilmiyor.

MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlığın açtığı sınava katılmak isteyen adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Eğitim tarafında ise en az 4 yıllık eğitim veren ilgili fakülte veya yüksekokullardan mezun olma zorunluluğu aranıyor. Ayrıca KPSS P48 puan türünden en az 70 alan ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olan adaylar bu yarışma sınavı için başvuru yapabiliyor.

PERSONEL ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Başvuru sürecini başarıyla geçen adayları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı zorlu bir sınav bekliyor. İlk aşama olan yazılı sınav, 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te Ankara'da tek oturum halinde gerçekleşecek. Adaylara iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından toplam 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. Sınav giriş belgeleri 1 Haziran'dan itibaren erişime açılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, açılan kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Nihai liste ise her iki sınavın aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.