Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 14–22 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle adliye bünyesinde görev yapan şehit yakınlarını ağırladı. 20 Nisan günü düzenlenen program Başsavcılık toplantı salonunda yapıldı.

Protokolde İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanı Onur Sert, Komisyon Üyesi İdris Arda Aygün ve Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesuthan Özdemir yer aldı.

Başsavcı Yeldan: "Kararlılığımız sürecek"

Toplantıda konuşan Ali Yeldan, ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını feda edenleri saygıyla andıklarını belirtti. Özellikle terörle mücadele eden Türk polisi ve Mehmetçik’in vatan savunmasındaki eşsiz payının her zaman hatırlanacağnı vurguladı. Yeldan İzmir Adliyesi'nde görev yaparken şehit düşen Mübaşir Musa Can ve Polis Memuru Fethi Sekin’i de unutmadı. "Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" diyen Başsavcı, bu isimlerin adliye hafızasındaki yerinin silinmeyeceğini ifade etti.

Hediye takdimiyle sona erdi

Komisyon Başkanı Onur Sert ise konuşmasında şehitlerin kıymetli birer miras bıraktığını ve hepsine Allah’tan rahmet dilediklerini söyledi. Resmi törenin ardından program şehit yakınlarına günün anısna sunulan hediyelerle devam etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi. Beklendiği gibi Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen bu buluşma adliye içindeki dayanışmayı bir kez daha göstemiş oldu.

