İnsanların buluşma noktası, kültür-sanat etkinliklerinin merkezi ve alışverişin kalbi olan AVM'lerin girişine gişeler kurulacağı ve herkesin ücret ödeyerek içeri girebileceği yönündeki asılsız söylemler, şehirde hızla viral oldu. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bu mekanların paralı olacağı düşüncesi İzmir sokaklarında fısıltı gazetesiyle yayılırken, devletin ilgili organları bu manipülasyonu anında çürüttü.

Hayali Bir Kurum Üzerinden İzmirliler Paniğe Sevk Edilmek İstendi

Toplumsal huzursuzluğun önüne geçmek amacıyla İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir tekzip metni hazırlayarak kamuoyunu aydınlattı. İzmir halkına hitap eden açıklamada, kasten üretilen bu haberlerin tamamen gerçek dışı ve maksatlı olduğu vurgulandı. En can alıcı nokta ise, haberi yayanların uydurduğu resmi kaynaktı. Türkiye'de "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" isminde bir idari yapının veya denetim kurumunun hiçbir zaman var olmadığı, dolayısıyla olmayan bir kurumun böyle bir karar almasının da mantıken imkansız olduğu ortaya konuldu.

Ticaret Bakanlığı: İddiaların Hukuki ve Ticari Dayanağı Yoktur

İzmirlileri rahatlatan diğer açıklamalar ise ticaretin en üst mercilerinden ve sektör temsilcilerinden ardı ardına geldi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, vatandaşın cebine göz diken bu tarz bir giriş ücretlendirmesi uygulamasının bakanlık mevzuatında yeri olmadığını, bu yönde bir tebliğ veya hazırlığın bulunmadığı ilan etti. Sektörün en saygın çatı kuruluşu Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ise, yatırımcıların ve marka sahiplerinin gündeminde girişleri ücretli yapmak gibi bir maddenin asla bulunmadığını belirtti. İzmirli vatandaşlara seslenen kurumlar, sosyal ağlarda toplumsal infial yaratma arzusuyla kurgulanan bu tarz zehirli içeriklere prim vermemeleri ve AVM ziyaretlerini her zamanki gibi gönül rahatlığıyla sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Sosyal medyadaki tık tuzaklarına ve algı yönetimlerine karşı İzmirlilerin son derece uyanık olması gerektiği özellikle belirtildi.