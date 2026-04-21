Son Mühür- Buca'nın temizlik kadrosu bir kez daha Selçuk Avcı'ya emanet. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın iki yıllık görev döneminde istediği performansı bir türlü bulamadığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde değişim için düğmeye basıldı.

Hüseyin Gündem'in görevden alınmasının ardından koltuk, Buca'da bu konuda en tecrübeli isim konumunda olan Selçuk Avcı'nın oldu.

Avcı, koltuğa yabancı bir isim değil...



Buca Belediyesi'nde Erhan Kılıç döneminde Temizlik İşleri Müdürü olarak görev yapan Selçuk Avcı, Görkem Duman'ın görevi Kılıç'tan devralmasının ardından koltuğa veda ederek pasif göreve çekilmişti.

Gerekçe, şikayetlerin çoğalması...



Mali krizin zirve yaptığı dönemde çöğ dağlarıyla sadece İzmir'in değil Türkiye'nin gündemine sık sık oturan Buca'da kirlilikle ilgili şikayetlerin son dönemde artması nedeniyle Görkem Duman'ın değişime gittiği belirtiliyor.

Selçuk Avcı'nın göreve gelmesinin ardından bu hafta içinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün alt kadrosunda da kapsamlı bir değişim rüzgarının yaşanacağı öğrenildi.

