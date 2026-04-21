Son Mühür- Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü'nün başta Bornova Kız Öğrenci Yurdu ve Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu olmak üzere bazı birimlerinde şef ve amir ataması, Adalet-Sen'le sorun yaşamasına neden oldu.

Adalet-Sen Genel Başkan Niyazi Dülger ve Genel Başkan Yardımcısı Emre Pehlivan imzasıyla İzmir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gönderilen 14 Nisan 2026 tarihli yazıda,

4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi kimi isimlerin 657 Sayılı Devlet Memurları kapsamında çalışan personelin üzerinde amir ve şef olarak görev yaptığının tespit edildiği hatırlatmasında bulunuldu.

Hiyerarşik denetleme yapamaz...



İşçi statüsünde bulunan birinin memur statüsünde çalışan birine emir ve talimat verme, performans değerlendirmesinde bulunma veya hiyerarşik denetleme yapma yetkisinin bulunmadığı vurgulanan yazıda,

açıkça mevzuata aykırı olan bu durumdan doğabilecek idari ve hukuki sorumluluk ilgili birim ve yetkililere ait olacaktır uyarısında bulunuldu.

Hafta sonu çalışmaları dönüşümlü olmalı...



Adalet-Sen'den gönderilen yazıda ayrıca,

temizlik hizmetini gerçekleştirmek amacıyla hafta sonu göreve çağırılan personelin çoğunlukla sözleşmeli personel/ memur statüsünde olduğu savunularak, işçilerin hafta sonu münavebeli (Görevlerin belirli bir düzen içinde sırayla, dönüşümlü olarak yapılması) çalışma sistemine dahil edilmediğinin tespit edildiği vurgulandı.

Adalet-'Sen'den yapılan açıklamada mevzuata aykırı söz konusu uygulamaların ivedilikle sonlandırılması, görev ve yetki dağılımının yeniden yapılması çağrısında bulunuldu.