Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de plansız elektrik kesintileri gün geçtikçe artmaya başladı.

Geçtiğimiz yıllarda da bahar aylarının gelmesiyle başlayan kesintiler bu yıl da tarih yine tekerrür mü ediyor dedirti.

Konak ilçesinde önceki gün arıza kaynaklı plansız gerçekleşen kesinti 3 saat sürerken, Bayraklı ilçesinde ise arıza nedenli 20 saat elektrik kesintisi yaşandı.

Yazın buzlarla trafoları soğutmuşlardı

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Buca ilçesinde trafoların fazla ısınması nedeniyle arıza oluşturmasından dolayı GDZ Eletkrik ekipleri lüks ciplerle buz turuna çıkmış ve trafoları buzlarla soğutarak arızaları gidermeye çalışmıştı. Kış aylarında genellikle planlı elektrik kesintisi olmasına rağmen havaların ısınmasıyla artan arıza kaynaklı kesintiler altyapı sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

GDZ Elektrik ne diyor?

Uzun süreli plansız elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olan vatandaşlar GDZ elektriğe arıza kaydı başvurusunda bulunmak istediğinde operatöre ulaşamadı ya da ulaşsa da arıza ivedilikle çözülmedi ve rekor bir saatte tam 20 saat elektriksiz kaldı. Herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konak'ta Cumartesi günü de plansız kesinti yaşanmıştı

Geçtiğimiz hafta sonunda da Konak ilçesinde plansız kesinti olmuş ve vatandaş isyan bayrağını çekmişti. Üzerinden çok geçmeden Konak'ta bir kesinti daha yaşandı. Arızalar artmaya ve vatandaş da mağdur olmaya devam ediyor.

Bayraklı'da 20 saat elektrik kesintisi pes dedirtti

Önceki gün saat sabah 06:00'dan gece 02:00'ye kadar elektrik kesintisi ile mücadele eden Bayraklı sakini bir vatandaş ise, "Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bu kadar uzun süre bir arızayı gideremeyecek kadar ne olmuş olabilir anlamıyorum. Altyapıları yoksa planlı kesintiler ne için yapılıyor? Bu kadar uzun süre elektrik kesintisi demek evden çalışanların çalışamaması, teknolojik aletlerin çalışamaması hatta telefonlarınızı şarj edemiyorsanız kimseyle iletişim bile kuramamanız demek. Bu kadar uzun kesintiyi bir daha yaşamak kabus olur. Umarım GDZ elektrik gereken çalışmaları yapar ve hem bu şekilde plansız kesintiler yaşanmaz hem de bir daha bu kadar uzun kesintiler yaşanmaz" diye konuştu.