"Memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak", "Emekli bayram ikramiyesi hesaplara geçti mi" ve "SSK Bağ-Kur emekli ödeme takvimi nasıl" sorguları internette zirveye oturdu. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Bayram heyecanı yavaş yavaş tüm yurdu sararken, emeklilerin cebini rahatlatacak ödeme maratonu hız kesmeden devam ediyor. SGK'nın 17 Mayıs tarihi itibarıyla başlattığı sürecin dördüncü gününe girdik. Özellikle bugün, Emekli Sandığı yani 4C kapsamındaki vatandaşları büyük bir nakit girişi bekliyor. Yapılan son güncellemelerle birlikte memur emeklilerinin hesaplarına maaş ve ikramiye toplamı olarak rekor bir tutar yatırılıyor. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de tahsis numaralarının son rakamına göre ödemelerine kavuşuyor. Peki, kimin hesabına ne kadar para geçecek ve ödeme günleri nasıl sıralanıyor?

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Yasal düzenlemeler sonrasında belirlenen yeni taban aylıklar ve sabit kalan bayram ikramiyeleri ile birlikte emeklilerin alacağı net tutarlar belli oldu. Bugün itibarıyla ödemelerini alan memur emeklileri (4C), 27 bin 772 lira olan en düşük aylıklarının üzerine 4 bin liralık bayram ikramiyesini de ekleyerek hesaplarında en az 31 bin 772 lira görecek. İşçi ve esnaf emeklilerinde (SSK ve Bağ-Kur) ise en düşük maaş 20 bin lira olarak uygulanıyor. Bu gruptaki vatandaşlar, 4 bin liralık ikramiyenin eklenmesiyle toplamda en az 24 bin lira ödeme alıyor. 2018'den beri uygulanan bayram ikramiyesi tutarı, geçen yılki artışın ardından bu dönem de 4.000 TL olarak ödeniyor. Dul ve yetimler ise ölüm aylıklarındaki yasal hisse oranlarına (yüzde 75, yüzde 50 veya yüzde 25) göre bu tutarları kendi payları oranında alıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATIYOR?

Banka şubelerinde ve ATM'lerde yığılma olmaması için sigorta kollarına ve tahsis numarasının son rakamına göre özel bir takvim işliyor. 4C Emekli Sandığı kapsamındaki tüm memur emeklileri ödemelerini bugün (20 Mayıs) toplu olarak alıyor. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme günleri ise şu şekilde sıralanıyor:

SSK (4A) Emeklileri İçin Takvim:

Tahsis numarasının sonu 9, 7 ve 5 olanlar ödemelerini 17, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde aldı.

Tahsis numarasının sonu 3 olanlar ödemelerini bugün (20 Mayıs) alıyor.

Tahsis numarasının sonu 1, 6 ve 4 olanların hesaplarına paraları yarın (21 Mayıs) geçecek.

Tahsis numarasının sonu 0, 2 ve 8 olanlar ise 22 Mayıs'ta ödemelerine kavuşacak.

Bağ-Kur (4B) Emeklileri İçin Takvim:

Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 9, 7 ve 5 olanlar yarın (21 Mayıs) paralarını çekecek.

Tahsis numarasının son rakamı 2, 0, 8, 6 ve 4 olanlara ise 22 Mayıs tarihinde ödeme yapılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin maaş ile ikramiye ödemeleri, dosyası üzerinden maaş aldıkları vefat eden kişinin sigorta koluna göre belirleniyor. 4C Emekli Sandığı kapsamındaki dul ve yetimler ödemelerini bugün (20 Mayıs) alıyor. SSK kapsamında normal maaş günü 17 ile 22 Mayıs arası olanlar ödemelerini yine kendi gününde alırken; normal maaş günü 23-24 Mayıs olanlara yarın (21 Mayıs), 25-26 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta ödeme yapılıyor. Bağ-Kur'dan aylık alan ve normal ödeme günü 25-26 Mayıs olan dul ve yetimler yarın (21 Mayıs), ödeme günü 27-28 Mayıs olanlar ise 22 Mayıs tarihinde hesaplarını kontrol edebilecek.

4 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

Kurban Bayramı için belirlenen 4 bin liralık ikramiye sadece yaşlılık aylığı alan standart emeklilerle sınırlı kalmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine dahil olan birçok farklı dezavantajlı grup ve hak sahibi bu ödemeden faydalanıyor. SGK'dan vazife malullüğü, malullük veya ölüm aylığı alanların yanı sıra sürekli iş göremezlik geliri elde eden vatandaşlar da ikramiye hakkına sahip. Ayrıca 65 yaş aylığı bağlananlar, gaziler, muharip gaziler, şehit yakınları, güvenlik korucuları, şampiyon unvanlı sporcular ve terör olaylarından zarar gören sivil vatandaşlar ile onların yasal varisleri de bu ödeme kapsamında yer alıyor.