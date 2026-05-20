Son Mühür- Mayıs ayında 15 bin puanın üzerinde rekor tazeleyen BIST 100 endeksi üst üste gelen satış baskısıyla hızlı bir geri çekilme yaşamıştı.

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamlayan endeks, bir günlük 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin ardından yeniden işlemlere başladı.

Endeks 20 Mayıs sabahına yüzde 0.15'lik düşüşle 14.009 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda endişe hakim...



ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4.68'u, 30 yıllık hazine tahvil faizinin de yüzde 5.19'u aşması küresel piyasalarda endişeyle takip ediliyor. Bu seviyenin 2007'den bu yana en yüksek seviye olduğu belirtiliyor.

Asya borsaları günü düşüşle kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Yeniden düşüş trendine giren ons altın 4.468 dolardan, gram altın 6.550 liradan,

gümüş 75.56 dolardan,

Brent petrol 110.19 dolardan,

Bitcoin 77.194 dolardan işlem görüyor.

