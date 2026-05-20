Araç sahiplerinin gündemi genellikle benzin ve motorin fiyatları etrafında şekillense de, arka planda büyüyen çok daha farklı bir tehlike gün yüzüne çıkıyor. Küresel çapta yaşanan jeopolitik sorunlar, özellikle Orta Doğu bölgesindeki istikrarsızlıklar, enerji ve hammadde piyasalarını derinden sarsmaya devam ediyor. Dünyanın en kritik ticaret yollarından biri olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı'nda süregelen kriz, lojistik ağlarında telafisi zor gecikmelere zemin hazırladı. Ortaya çıkan son tablo, yaşanan bu sıkıntıların yalnızca akaryakıt sektörüyle sınırlı kalmayacağını, tüm otomotiv ve sanayi dünyasını sarsacak yeni bir dalganın yolda olduğunu gözler önüne seriyor.

TEHLİKENİN MERKEZİNDE MOTOR YAĞLARI VAR

Otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı bu yeni krizin başrolünde motor yağları bulunuyor. Özellikle modern yağlayıcıların temel bileşeni konumundaki baz yağlar ve sentetik içeriklerin tedarikinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Bu özel bileşenler sadece günümüz otomobillerinde değil, havacılık sektöründe, ağır sanayi makinelerinde ve yüksek performans gerektiren birçok alanda hayati bir işlev üstleniyor. Piyasadan gelen son veriler, Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerin ardından bu kritik malzemelerin üretim sürecinin ağır bir darbe aldığını gösteriyor. Durumun bu şekilde devam etmesi halinde, analistler mevcut motor yağı stoklarının çok kısa bir süre içerisinde, hatta önümüzdeki ay eriyip gidebileceğine dikkat çekiyor.

HAZİRAN AYINDA RAFLARIN BOŞALMASI BEKLENİYOR

Giderek büyüyen bu kriz, uluslararası arenada resmi düzeyde de ele alınmaya başlandı. Amerikan Bağımsız Yağlayıcı Üreticileri Birliği, küresel çapta faaliyet gösteren iş ortaklarına ve müşterilerine 2026 yılında yaşanabilecek büyük bir yağlayıcı sıkıntısı hakkında acil kodlu bilgilendirmeler yaptı. Birlik, tedarik zincirindeki kopmaların etkilerinin önümüzdeki haziran ayından itibaren somut olarak hissedilmeye başlanacağını aktardı. Bu durumdan en ağır yarayı alması beklenen kesim ise lüks araçlar, süper otomobiller ve yüksek performanslı motorlara sahip olan sürücüler. Çünkü sektördeki en büyük kıtlık riski, tam sentetik yağların üretiminde ana madde olan Grup III baz yağlarında kendini gösteriyor.

ÜRETİM TESİSLERİNDE PEŞ PEŞE SIKINTILAR PATLAK VERDİ

Söz konusu ileri teknoloji yağların üretim merkezleri ağırlıklı olarak Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde bulunuyor. Bölgeden yansıyan bilgilere göre, askeri hareketlilik nedeniyle bazı üretim tesislerinde meydana gelen hasarlar kapasiteyi düşürürken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik açıkları nakliye işlemlerini adeta durma noktasına getirdi. Krizin etkileri sadece Orta Doğu ile de sınırlı kalmadı. Asya pazarında da benzer sorunlar baş gösterirken, Güney Kore'deki dev tesislerin artan enerji talebini karşılamak amacıyla üretim planlamalarını değiştirdiği belirtiliyor. Bu tesislerin yağlayıcı üretimi yerine geçici bir süreliğine doğrudan yakıt üretimine yönelmesi, küresel pazardaki malzeme açığını daha da derinleştirdi.

FİYATLARDA CİDDİ ARTIŞLAR KAPIDA

Sektör temsilcileri, ortaya çıkan bu boşluğu doldurmak için alternatif yollar arayışına girdi. Gelişmiş yağlayıcıların elde edilmesinde Grup II baz yağlarının kullanılması gündeme gelse de, bu seçeneğin uygulanabilirliği de oldukça zor görünüyor. Zira söz konusu bileşenler dizel yakıt üretiminde de yoğun olarak kullanılıyor ve artan talepler piyasa üzerindeki yükü daha da ağırlaştırıyor. Mevcut tablo, büyük üreticilerin yakın gelecekte belirli motor yağı türlerinde yaşanacak bulunabilirlik sorunlarına karşı şimdiden önlem almaya çalıştığını kanıtlıyor. Özellikle turbo destekli motorlar ve yeni nesil yüksek performanslı araçlar için hayati öneme sahip olan premium motor yağlarının stokları hızla azalırken, etiket fiyatlarında vatandaşları zorlayacak çok ciddi artışların yaşanması kaçınılmaz görünüyor.