Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, borç tecil ve taksitlendirme şartlarında yapılan son değişiklikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyi değerlendiren Baydilli, borçlu vatandaşların ve yerel yönetimlerin bu tarihi fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguladı. Faiz oranlarındaki büyük düşüşe dikkat çeken İl Müdürü, başvuruların nereye ve nasıl yapılacağına dair teknik detayları da paylaştı.

"Şahıs ve belediyeler için büyük avantaj...''

Yeni düzenlemeyle birlikte borçluların üzerindeki faiz yükünün ciddi oranda hafiflediğini belirten SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, tecil faizinin yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın konu hakkında daha duyarlı olması ve yapılandırmaya başvurmaları kendi menfaatleri açısından önem arz etmektedir. Yapılandırma yaptıktan sonra yüzde 29'luk oran yüzde 13,33'lere kadar düşüyor. Bu da şahıs ve belediyeler için büyük avantaj sağlamaktadır."

Son başvuru tarihi: 31 Ağustos

Düzenlemenin kapsamı ve başvuru noktaları hakkında bilgi veren Baydilli, prim borçları ile idari para cezası borçlarının 36 ila 72 ay arasında taksitlendirilebildiğini dile getirdi. Sürecin zaman kısıtlaması olduğunu hatırlatan ve işlemlerin geciktirilmeden yapılması gerektiğini aktaran Baydilli, "Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek. İcraya intikal etmiş dosyalar için başvurular SGK icra müdürlüklerine, henüz icraya intikal etmemiş dosyalar için ise Sosyal Güvenlik Merkezi müdürlüklerine yapılabilir" diyerek sözlerini tamamladı.