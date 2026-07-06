Son Mühür/ Emine Kulak- CHP'deki kurultay davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından göreve tekrar gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe başkanları ile bugün saat 16:00'da alternatif il binasında toplantı yaptı.

Toplantının ardından Çağatay Güç basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Süreci istişare ile yürütmeye devam edeceğiz

İlçe başkanları ile yapılan toplantıyı değerlendiren Güç, “Bugün Seferihisar’daydık. Kadın kollarımızın görevden alınacağına yönelik haberler çıkınca kadın kollarımızla kısa bir görüşme yaptık. Sonrasında yeni atanan gençlik kolları başkanımız ve yönetimiyle görüşme yaptık. Şimdi ilçe başkanlarımızla görüşme yaptık. Süreci her zaman olduğu gibi istişare ile yürütmeye devam edeceğiz. AK Parti iktidarının CHP’ye yaptığı bu darbe planı ile beraber sürecin yanlış yönetildiğini, doğru gitmediğini, vatandaşlar tarafından çok büyük bir öfke olduğunu, sürecin artık kitlesel anlamda büyük bir enerjiye dönüştüğünün ilçe başkanları ve il yönetimiz olarak farkındayız. Sürecin yönetimsel anlamda zorluğunun da farkındayız. Bu süreç eninde sonunda doğru yöne evrilecektir. ‘Yollar kapandı, başka yollar açılmayacak’ diye bir tedirginliğimiz yok. Bizim tek hedefimiz iktidar olmak. İktidara giderken de birçok yol olacak. Bu yollardan bir tanesi iktidara ulaşmamızı sağlayacaktır. O yollar deneniyor, halk bu yolları açıyor. Biz sürecimize ve mücadelemize iktidar olana kadar devam edeceğiz. İktidar olduktan sonra çok daha büyük sorumluluklar var. Ekonomik kriz, vatandaşların yaşam sıkıntısı var. Onların giderilmesi için çok daha güçlü ve aktif iktidar sürecimiz olacak” dedi.

Fire var mı?

CHP İzmir İl yönetiminde fire verilip, verilmediğini açıklayan Güç, “İlçe başkanlarında, belediye başkanlarımızda hepsi bizimle beraber. İlçe yönetiminde 2 arkadaşımız sürece katkı vermek istemedi. Barış Özdemir vardı, eski başkanvekili o da belediyecilik yönünde çalışmak istemedi. Buca’da 2 şirketin yönetiminde oldu.

Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddialarına ne dedi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi hayatını AK Parti’de devam ettireceği yönünde çıkan iddialar hakkında değerlendirme yapan Güç, “Cemil Başkan kendisi de açıkladı, böyle bir şeyin olmadığını. Onun açıklaması esastır. Sürecin İzmir açısından daha iyi yönetilmesi için Özgür Özel liderliğinde, birliktelik olarak daha iyi yönetilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Cemil Tugay kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanıdır” diye konuştu.

Yeni parti kurulacak mı?

Yeni Parti kurulacağı iddiaları hakkında konuşan Güç, “Genel Başkanımız açıkladı. Yollar tükenene kadar CHP’de devam edeceğiz Dedi. Son zamanlarda yollarımızın tükendiği aşikar. Yeni bir tol bulacağız dedi, o yol bulunduğunda biz hazırız. Özgür Özel liderliğinde süreci yürüteceğimizi düşünüyoruz” dedi.