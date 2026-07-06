Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve geldiği günden bu yana yönetim kadrosunda gerçekleştirdiği köklü değişikliklere hız kesmeden devam ediyor. Belediyenin üst düzey bürokratik yapısını yeniden şekillendirme kararlılığını sürdüren Tugay’ın son hamlesi, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) yönetimine yönelik oldu.

Grup içi revizyon ve yeni yapılanma çalışmaları kapsamında, İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ile İZPA Genel Müdürü Aykut Uçar görevden alındı.

Velibeyoğlu ailesine çifte görevden alma

Belediyedeki bu son operasyon, akıllara kısa süre önce gerçekleşen bir başka kritik değişikliği getirdi. Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu’nun eşi olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Hasibe Velibeyoğlu da yakın zamanda görevden alınmıştı. Son kararla birlikte, belediyenin üst yönetimindeki Velibeyoğlu dönemi tamamen kapanmış oldu.

Geçici görevlendirme yapılmıştı

Hasibe Velibeyoğlu’ndan boşalan Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı koltuğuna, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Selin Zağpus Yiğitoğlu vekaleten getirilmişti.