Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü sporcuları, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen 10-11-12 Yaş 1. Etap Bölge Yarışları'nda elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin 25 ilinden 50 kulüp ve toplam 623 sporcunun mücadele ettiği dev organizasyonda Aliağa'yı temsil eden 21 sporcu, hem bireysel en iyi derecelerini yüzdü hem de ilçeye büyük gurur yaşattı. Turnuvada 10 yaş kategorisinde yarışan Eflin Çelik, 100 metre serbest, 100 metre kelebek ve 200 metre karışıkta birinci, 100 metre sırtüstünde ise ikinci olarak bölge şampiyonu unvanını kazandı. Takım halinde de kürsüye çıkan Aliağa ekibi, 10 yaş kızlar bayrak yarışlarında organizasyonu ikincilikle tamamladı.

Alperen Öztürk Aliağa Spor tarihine geçti

Bireysel yarışlarda Sıla Küçükvardar, Emre Ara, Naz Marangoz, Deniz Altay ve Haktan Beker gibi isimler aldıkları başarılı derecelerle kulübün gücünü gösterirken, 11 yaşındaki Alperen Öztürk ilçeye bir ilki yaşattı. Öztürk; 200 metre serbestte dördüncü, 400 metre serbestte beşinci ve 200 metre karışıkta yedinci olarak üç branşta da Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) barajını geçmeyi başardı. Bu sonuçla Alperen Öztürk, Aliağa'nın ilk SEM sporcusu olarak ilçe spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

"Aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğiz"

Müsabakaların ardından ortak bir değerlendirmede bulunan Aliağa Belediyesi Yüzme Antrenörleri Faruk Keleş ve Muhammed Ali Duman, elde edilen zaferin bir başlangıç olduğunu vurguladı. Başarıların arkasındaki tesisleşmeye ve desteğe dikkat çeken antrenörler şu ifadeleri kullandı: "Sporcularımızın elde ettiği her bir dereceyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Ancak bu bizim için bir varış noktası değil. Bizim işimiz havuzda; aynı disiplinle çalışmaya, üstüne koyarak ilerlemeye ve yeni başarılar elde etmeye ara vermeden devam edeceğiz. Tabii bu başarılar sadece havuzdaki eforla değil, arkamızdaki güçlü destekle de mümkün oluyor. Çocuklarımızın bu seviyelere gelmesinde bizlere harika çalışma imkanları sunan ve spora desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz."