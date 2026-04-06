Son Mühür- Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği Multiple Skleroz (MS) hastalığına rağmen gündemde kalmaya devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken ünlü sanatçı, son açıklamalarıyla hayranlarını duygulandırdı.

“Şarkılarımı yaşatın” çağrısı

Canlı yayında sevenlerine seslenen Ortaç, müzik kariyerine dair sitem dolu ifadeler kullanan Ortaç, “Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın.

Bunlara sağlığımda klip çekmediler. Kimseye ulaştırmadılar” diyerek eserlerinin yeterince değerlendirilmediğini dile getirdi.

“35 yıldır ayaktayım”

Sanat hayatında birçok zorluk yaşadığını vurgulayan Ortaç, mücadeleci duruşuna dikkat çekerek, “Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hala batmadım, 35 sene oldu” sözleriyle sektördeki uzun yolculuğunu ve yaşadığı zorlukları ortaya koydu.

Duygusal veda gibi sözler

Açıklamalarının sonunda kullandığı ifadeler ise hayranlarını derinden etkiledi. Ortaç, “Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın” diyerek dinleyicilerine vasiyet niteliğinde bir mesaj verdi.

Hayranlarından destek mesajları

Sanatçının açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. Sevenleri, Ortaç’ın eserlerinin her zaman yaşayacağını belirterek ünlü şarkıcıya moral verdi.

MS hastalığıyla mücadelesi sürüyor

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, zaman zaman sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapıyor.

Tüm zorluklara rağmen müzikten kopmayan sanatçı, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürmeye devam ediyor.