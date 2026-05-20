Özellikle son aylarda hem ruhsal hem de fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı günler geçirdiğini belirten İrem Derici, beynindeki elektriksel sistemden kaynaklanan rahatsızlığını ve günlük yaşam kalitesini tamamen düşüren teşhisini detaylarıyla paylaştı. Rapçi Sefo ile stüdyodayken yaşadığı korku dolu anları da ilk kez hayranlarına aktaran ünlü sanatçının hayati itiraflarının ardından vatandaşlar, "İrem Derici'nin sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İREM DERİCİ'NİN HASTALIĞI NE, KENDİSİNE NE TEŞHİSİ KONULDU?

Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan İrem Derici, kendisine kronik uykusuzluk hastalığı olan "insomnia" teşhisi konulduğunu açıkladı. Günün çok büyük bir bölümünü uykusuz ve uyanık geçirdiğini, bu durumun tüm yaşam ritmini altüst ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, asıl büyük tehlikeyi ise 2017 yılından beri sakladığını ifade etti. Derici, uzun yıllardır beynindeki elektriksel sistem bozukluğu nedeniyle epilepsi (sara) hastalığı ile mücadele ettiğini ve düzenli olarak epileptik nöbetler geçirdiğini ilk kez itiraf etti.

İREM DERİCİ SEFO İLE STÜDYODAYKEN NASIL BİR NÖBET GEÇİRDİ?

Hastalığının ciddiyetini örneklerle anlatan İrem Derici, geçmiş dönemde ünlü rapçi Sefo ile stüdyoda yeni bir proje üzerinde çalışırken aniden epilepsi nöbetinin tetiklendiğini söyledi. Nörolojik atağın başlamasıyla birlikte stüdyonun ortasında aniden yere yığıldığını belirten başarılı sanatçı, çevresindeki arkadaşlarının durumu ilk başta anlamadığını ve kendisine yapılan bir şaka sandıklarını dile getirdi.

İREM DERİCİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL, TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR MU?

İrem Derici'nin sağlık durumu, hem sinir sistemi rahatsızlıkları hem de psikiyatrik boyutları içeren çok yönlü bir uzman heyeti tarafından takip ediliyor. Yapılan detaylı beyin elektrosu (EEG) sonuçlarında nörolojik bozukluklara rastlanan İrem Derici için doktorlar kapsamlı bir tedavi planı hazırladı. Yaşadığı kronik uykusuzluk ve epilepsi ataklarının birbirini tetiklememesi adına ünlü sanatçının düzenli bir ilaç tedavisine başladığı ve sürecin sıkı bir uzman kontrolünde ilerleyeceği bildirildi.