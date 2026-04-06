Son Mühür- Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar arasında yaşanan sürpriz ayrılığın perde arkasına dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Milyonluk işlemler iddiası gündeme bomba gibi düştü

İddiaya göre Baturalp Bekar’ın, Şahinkaya’nın mobil bankacılık hesabına erişim sağlayarak sevgilisinin bilgisi dışında birden fazla para transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Gazete Magazin'in paylaşımına göre; söz konusu işlemlerin toplam tutarının milyonlara ulaştığı ileri sürülürken, bu durumun ortaya çıkmasının ardından Şahinkaya’nın büyük bir tepki verdiği belirtildi.

Hukuki adım kapıda mı?

Ortaya atılan iddiaların ardından Nilperi Şahinkaya’nın konuyu yargıya taşımaya hazırlandığı konuşuluyor. Henüz resmi bir başvuruya ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmazken, gelişmelerin hukuki sürece evrilebileceği ifade ediliyor. İddiaların ardından Baturalp Bekar’ın bir anda ortadan kaybolduğu da öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.