Türk sinemasının bir dönemine damga vuran "Sezercik" filmlerinin başrol oyuncusu Sezer İnanoğlu, yaşadığı hukuki sorunlar ve hapis cezalarıyla sık sık magazin dünyasında yer buldu. Son olarak 2023'te "sahte senet" davası kapsamında tutuklanan ünlü oyuncunun tahliye olduktan sonraki sessiz yaşantısı ve değişen fiziksel görünümü takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Bir zamanların popüler çocuk yıldızının son hali, Yeşilçam tutkunlarını şaşkına çevirdi.

SEZER İNANOĞLU (SEZERCİK) KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1970'li yıllarda Türk sinemasında çocuk oyuncu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sezer İnanoğlu, babası Berker İnanoğlu tarafından kurulan Erler Film bünyesinde "Sezercik" karakteriyle ünlendi. "Sezercik Yavrum Benim", "Sezercik Aslan Parçası" gibi kültleşmiş yapımlarla milyonların sevgisini kazanan İnanoğlu, ilerleyen yaşlarında oyunculuğun yanı sıra film yapımcılığına da soyundu. Özel hayatıyla da sıkça konuşulan ünlü isim, toplamda dört kez evlenip boşandı. Yeşilçam'ın efsanevi yüzü, son yıllarda ise daha çok karıştığı adli olaylarla kamuoyunda yer aldı.

SEZER İNANOĞLU NEDEN HAPSE GİRDİ, SUÇU NE?

Sezer İnanoğlu, hayatının farklı dönemlerinde peş peşe yargılandığı davalar nedeniyle defalarca cezaeviyle tanıştı. İlk olarak 2007 yılında polislerle girdiği bir çatışma sonrası tutuklanan ve 6 ay hapis yatan İnanoğlu, 2015 yılında farklı bir suçtan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2017 yılında eşine karşı verilen uzaklaştırma kararını ihlal etmesi sebebiyle gözetim hapsine alınan İnanoğlu’nun hapise girmesine neden olan son olay ise 2023 yılında yaşandı. "Sahte senet" davası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen oyuncu, bu davanın ardından tahliye edildi.

HAPİSTEN ÇIKAN SEZERCİK'İN SON HALİ NASIL?

Cezaevinden tahliye olduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Sezer İnanoğlu, son haliyle hayranlarını bir hayli şaşırttı. Çocukluk yıllarındaki o minik ve enerjik "Sezercik" imajından oldukça uzak bir görüntü çizen ünlü oyuncunun yaşlandığı ve bir hayli kilo aldığı görüldü. Yeşilçam izleyicilerinin hafızasındaki görüntüsünden çok farklı bir görünüme bürünen İnanoğlu, şimdilerde tamamen sessizliğe bürünmüş durumda. Bir dönemin yapımcısı ve başrol oyuncusu olan İnanoğlu’nun şu an herhangi bir meslekle uğraşıp uğraşmadığı ise bilinmiyor.