Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden Sıla Gençoğlu, son günlerde sadece kapalı gişe konserleriyle değil, yaşadığı dikkat çekici fiziksel değişimle de manşetlerden inmiyor. Muhabirlerin objektiflerine takılan ünlü sanatçının inanılmaz derecede kilo verdiği ve adeta bir deri bir kemik kaldığı gözlerden kaçmadı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntüler sonrası, hayranları sanatçının sağlık durumu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İrem Derici'ye benzetilen ünlü şarkıcının son durumu, İlker Kaleli ile devam eden ilişkisi ve Fatih Ürek'in vefatı sonrası yaşadığı üzüntü en çok aranan başlıklar arasına girdi.

ŞARKICI SILA NEDEN ZAYIFLADI, ZAYIFLAMA İĞNESİ Mİ KULLANDI?

Sıla'nın yüzündeki ve vücudundaki belirgin değişim sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Takipçilerin bir kısmı ünlü ismin gizli bir rahatsızlık geçirdiğinden şüphe ederken, bir kesim de son dönemde ünlüler arasında çok popüler olan zayıflama iğnelerinden kullandığını öne sürdü. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, aşırı zayıflığıyla bilinen meslektaşı İrem Derici ile arasında benzerlikler kurdu. Kilo kaybının ardındaki gerçek nedene dair şarkıcı cephesinden henüz net bir açıklama gelmedi.

SILA'NIN YENİ ALBÜMÜ "KAFA YÜKSEK KALP KIRIK" NE ZAMAN ÇIKTI?

Fiziksel değişimiyle herkesi şaşırtan Sıla, müzik kariyerinde ise oldukça parlak bir dönemden geçiyor. Nisan 2026'da "Kafa Yüksek Kalp Kırık" adlı yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, bu özel çalışmayı "Hayatımın tüm izlerini ve olgunluğunu taşıyor" sözleriyle tanımladı. Yeni albümündeki parçaları ilk defa kış ve bahar aylarında düzenlediği konserlerde seslendirdi. Bu konserlerde etkinlik alanları hınca hınç doldu ve şarkıcı sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı.

SILA VE İLKER KALELİ EVLENİYOR MU?

Başarılı oyuncu İlker Kaleli ile beş yıldır süren mutlu bir ilişkisi olan Sıla, aşk hayatıyla da yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Nobu Restoran'da lezzet dolu bir akşam yemeğinde el ele görüntülenen ünlü çift, ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor. Mayıs 2026'da sevgilisinin 42. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı oldukça romantik bir paylaşımla kutlayan Sıla, sürekli gündeme gelen evlilik sorularına ise ezber bozan bir cevap verdi. Şarkıcı, şimdilik nikah masasına oturmayı düşünmediklerini belirterek durumu "Biraz arabesk bir yerden bakarsak; biz zaten kalbimizden nikahlıyız diyoruz" sözleriyle özetledi.

SILA SEVGİLİSİ İLKER KALELİ'Yİ KISKANIYOR MU?

Aşk hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yapan ünlü şarkıcıya, sevgilisi İlker Kaleli'nin rol aldığı İspanyol dizisindeki iddialı sahneler de soruldu. Sıla, bu yakınlaşma sahnelerini izlerken kıskançlık krizine girip girmediği yönündeki sorulara çok esprili bir dille yanıt verdi. Konuya tamamen profesyonel bir çerçeveden yaklaştığını anlatan ünlü isim, "Delirip vazo fırlatmamak için profesyonel bakıyorum" diyerek muhabirleri güldürdü.

SILA İBRAHİM SELİM'İN PROGRAMINDA NELER SÖYLEDİ?

Mart ayında İbrahim Selim'in çok izlenen programına konuk olan tecrübeli popçu, dışarıdan sert ve mesafeli görünen imajının arkasında aslında çok eğlenceli biri olduğunu izleyicilere gösterdi. Aşka ve ilişkilere dair tespitler yapan sanatçı, "Aşık olan herkes ilk başta etrafını, arkadaşlarını satar, bu bir gerçektir" diyerek tüm stüdyoyu kahkahaya boğdu. Programda geçmiş tecrübelerine de değinen Sıla, yıllar içinde insanlardan çok fazla darbe yediğini "Çok kazık yedik ama yapacak bir şey yok" itirafıyla dile getirdi.

SILA FATİH ÜREK'İN ÖLÜM HABERİNİ NASIL ÖĞRENDİ?

Magazin dünyasında şok etkisi yaratan bir diğer gelişme ise Sıla'nın aldığı acı haber oldu. Sevilen sanatçı Fatih Ürek'in geçirdiği ani kalp krizi sonucu vefat ettiğini, yolda karşılaştığı magazin muhabirlerinden öğrenen Sıla, büyük bir yıkım yaşadı. O esnada kameralar kayıttaydı ve ünlü sanatçının yaşadığı derin şok, yüzüne yansıyan büyük üzüntü ve konuşurken kekelemesi saniye saniye ekranlara yansıdı.