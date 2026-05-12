Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, hafta sonu İstanbullu müzikseverlere adeta dev bir müzik ziyafeti sundu. Volkswagen Arena'nın etkileyici atmosferinde iki gün üst üste sahneye çıkan başarılı yorumcu, eşsiz sesiyle dinleyenleri bir kez daha büyülemeyi başardı. Uzun süredir büyük bir heyecanla beklenen bu özel buluşmada, sanatçının dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra gece için hazırlanan özel şovlar da dikkatleri üzerine çekti.

BKM organizasyonu hafta sonu İstanbul'da dev bir müzik etkinliğine ev sahipliği yaptı. Uzun zamandır beklenen buluşma için kapılar açıldığında binlerce kişi çoktan salonu doldurmuştu. "Beraber Söylüyoruz" konseptiyle tasarlanan bu özel gecede seyirciler sadece bir dinleyici olmakla kalmadı, konserin aktif bir parçası haline geldi. Şarkılara tek bir ağızdan edilen eşlikler sayesinde salonun atmosferi bir anda değişti. Hem işitsel hem de görsel detayların titizlikle düşünüldüğü sahne şovu, etkinliğe katılanlara hafızalardan silinmeyecek bir deneyim sundu.

BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Konser takvimi kamuoyuna duyurulduğu ilk andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Sanatçıyı canlı dinlemek isteyenler, etkinlik tarihinden günler önce satışa çıkan tüm biletleri bitirdi. Hafta sonu geldiğinde alanın çevresinde toplanan kalabalık, sevilen ismi dinlemek için yerini almakta sabırsızlandı. Gündeş sahneye adım attığı anda salonda büyük bir coşku yaşandı. Dinleyiciler gece boyunca nostaljik ve yeni şarkılara büyük bir koro halinde katılım gösterdi. Konser için belirlenen temanın hakkını fazlasıyla veren bu anlar, mekanın güçlü akustiğiyle birleşince ortaya gerçekten dinlemeye değer bir performans çıktı.

8 KONSERLİK SERİYE GÖRKEMLİ VEDA

Hafta sonu gerçekleştirilen bu büyük buluşma aslında uzun bir müzik maratonunun son durağı olarak planlanmıştı. Toplamda sekiz farklı konseri kapsayan serinin büyük finali, iki gün üst üste yapılan peş peşe performanslarla tamamlandı. Sanatçı, yoğun geçen konser takvimine rağmen sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden izleyici karşısına çıktı. Repertuvarında yılların eskitemediği klasiklerin yanı sıra tempolu parçalara da yer vererek salondaki ritmi sürekli yüksek tuttu. Orkestranın müzikalitesi ve sanatçıyla olan uyumu gecenin kalitesini zirveye taşıyan başlıca etkenlerdendi.

SAHNE KIYAFETLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ses rengi ve şarkılarıyla dinleyenleri etkileyen ünlü isim, konser serisinin finaline yakışır şekilde görsel bir özen de sergiledi. Müzikal performansın başarısı bir yana, sanatçının sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetler katılımcılardan tam not aldı. İki günlük final serisi için özel olarak tasarlanan kıyafetler zarafetiyle geceye farklı bir renk kattı. Etkinliğe katılan müzikseverler en sevdikleri şarkıları güçlü bir sesten dinlerken aynı zamanda özenle hazırlanmış bir sahne şovuna da tanıklık etti. Usta yorumcu, uzun süre gündemde kalacak bir kapanışla konser serisini başarıyla noktaladı.