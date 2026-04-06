SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Kadına yönelik şiddetle mücadelede 2026 yılının ilk çeyreği, ezber bozan bir istatistiğe sahne oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlıkların verilerine göre, KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yapılan ihbar sayısı, 2025 yılının aynı dönemine oranla yüzde 28 artış gösterdi. Ancak bu artışın arkasında sadece fiziksel saldırılar değil, kadınların "sözlü ve psikolojik şiddete" karşı gösterdiği büyük direnç yatıyor. 'Seni rezil ederim' demek uzaklaştırma sebebi sayıldı.

Sessiz Kalan Değil, Hakkını Arayan Bir Toplum

2025 yılının ilk üç ayında yaklaşık 115 bin olan KADES ihbar sayısı, 2026'nın aynı döneminde 148 bini aşarak rekor kırdı. Kritik noktalara dikkat çeken Avukat Ergün Vardar, 'Başvuruların önemli bir kısmı, henüz bir "tokat" bile atılmadan, ilk hakaret ve ilk tehdit anında yapıldı. Artış bu yıl sonunda çok daha fazla yükseleceğini gösteriyor' ded.

İşte 2025-2026 Karşılaştırmalı Şiddet Karnesi:

Veri Başlığı 2025 (İlk 3 Ay) 2026 (İlk 3 Ay) Değişim Oranı Toplam KADES İhbarı 115.420 148.910 +%28 Sözlü Şiddet Başvurusu %17 %26 Bilinçlenme Arttı Uzaklaştırma Kararları 84.100 102.350 Hızlı Refleks

"Seni Rezil Ederim" Demek Uzaklaştırma Sebebi

Mahkemelerin artık sadece darp izi aramadığını belirten Avukat Ergün Vardar. '6284 sayılı kanunun sağladığı yetkiyle; "Seni bitiririm", "Paranı keserim", "Çocuğunu bir daha göremezsin" gibi sözlü saldırılar, doğrudan "şiddet eylemi" olarak kabul ediliyor. 2026 yılında verilen her 4 uzaklaştırma kararından birinin sadece "sözlü taciz ve tehdit" kaynaklı olması, yargının bu konuda tavizsiz olduğunu kanıtlıyor' dedi.

KADES Artık 10 Milyon Kadının Cebinde

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikal süresi Türkiye genelinde ortalama 5 dakikaya kadar düştüğünün altını çizen avukat Vardar, 'Kadınlar artık karakola gitmeyi beklemeden, tehlikeyi hissettikleri an tek tuşla devletin koruma kalkanını devreye sokuyor. Üstelik bu kalkan sadece eşleri değil; takıntılı eski sevgilileri ve boşanmış olmasına rağmen huzur vermeyen eski eşleri de kapsıyor' diyerek önemli bilgi verdi.



Kadınlar 'Kaderimdir' Demiyor

Rakamlardaki yüzde 28'lik artış ilk bakışta korkutucu görünse de, kadınlar artık "kaderimdir" dememdiğini son olarak sözlerine ekleyen Avukat Ergün Vardar, 'Kadınlar şiddetin fiziksel boyuta ulaşmasını beklemeden, ilk sözlü saldırıda yasal haklarını kullanıyorlar. Bu tablo, şiddetin arttığından ziyade, "şiddete tahammülün azaldığını" ve 6284 sayılı kanunun toplumun her kesimi tarafından bir "can simidi" olarak görüldüğünü kanıtlıyor' diyerek önemli konuda görüşlerini dile getirdi.