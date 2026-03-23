Son Mühür- Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Eczacıbaşı Holding, temizlik kağıdı sektöründeki önemli varlıklarını devretme kararı aldı.

Şirketin, Selpak, Solo, Silen ve Servis markalarını bünyesinde barındıran Sanipak’ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye satacağı açıklandı.

İmzalar 20 Mart’ta atıldı

Eczacıbaşı İlaç tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satış sürecine ilişkin sözleşmenin 20 Mart 2026 tarihinde taraflar arasında imzalandığı duyuruldu.

Şirket değeri 600 milyon dolar

Açıklamaya göre Sanipak için belirlenen toplam şirket değeri 600 milyon dolar olarak hesaplandı. Ancak nihai satış bedelinin, kapanış tarihinde yapılacak finansal düzenlemeler sonrasında kesinleşeceği belirtildi.

Bu kapsamda şirketin finansal borçları, nakit varlıkları ve işletme sermayesi kalemleri satış fiyatında belirleyici olacak.

Yarım asırlık yerli üretim yolculuğu

Eczacıbaşı’nın temizlik kağıdı üretimindeki serüveni 1970 yılına kadar uzanıyor. Karamürsel’de kurulan İpek Kağıt tesisleriyle başlayan bu süreç, Türkiye’de sektörün temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle Selpak markası, zamanla tüketiciler nezdinde güçlü bir yer edinerek kağıt mendil kategorisinin adı gibi kullanılmaya başlandı ve markadan bağımsız bir kavrama dönüştü.

Yeni sahibi küresel devler arasında

Yayımlanan bilgilendirme notunda, Sanipak’ı satın alan Arch Peninsula Sdn Bhd’nin dünyanın önde gelen selüloz ve kağıt üreticileri arasında yer aldığı vurgulandı.