Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Ramazan Bayramı’nın birinci günü yaşanan olay, sıradan bir uyarının kısa sürede şiddet sarmalına dönüşmesiyle sonuçlandı.

39 yaşındaki Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal, vakit geçirmek için gittikleri kafede saldırıya uğradı.

İddiaya göre, kafe önünde bir kişinin darbedildiğini gören Yıldırım, yaralı şahsı içeri davet ederek yardım etmek istedi. Ancak bu sırada saldırgan grup da mekana girerek küfür ve hakaret etmeye başladı.

“Kadınlar var, küfür etmeyin”

Olayın fitilini ateşleyen an ise genç Talha Kaan İzal’ın grubu uyarması oldu. İzal’ın “Burada kadınlar var, küfür etmeyin” sözleri üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik, fiziksel saldırıya dönüştü. Anne ve oğlu, kalabalık grubun tekme ve yumruklarına maruz kaldı.

Anne ağır yaralandı, yüzünde çok sayıda kırık var

Saldırının en ağır sonuçlarını anne Meryem Yıldırım yaşadı. Yüzüne ve vücuduna aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Yıldırım’ın yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak olduğu tespit edildi.

Saldırı anı kamerada

Yaşanan şiddet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganların küfür ve hakaretler savurduğu, bir kadının ise bardak fırlattığı anlar yer aldı.

“Tek hatırladığım yere düşüş anım”

Hastanede tedavisi süren Meryem Yıldırım, yaşadığı saldırıyı şu sözlerle anlattı: “Darp edilen garsona ‘içeri gel’ dedim. O sırada benim oğlum da yanımdaydı.

Döven kişi peşinden geldi. Küfür etti. Oğlum ‘küfür etme, kadınlar var’ dedi. Benim oğluma saldırdı. Mekanın sahibi Uğur bey oğluma tekme attı.

Ben de dışarı çıktım, oğlumu dövmeye başladılar ve duramadım. Kürşat bey tekme attı yüzüme, Emrah bey vücudumun her yerine tekme attı.

Komple yüzümde kırık var şu an. Orası kalabalıktı. Tek hatırladığım yere düşüş anım ve yüzüme tekme atan suratı unutamıyorum. Şu anda da tehdit ediliyorum.”

“İnsan olan yapamaz bunu”

Yaşadığı travmayı ve sağlık durumunu anlatan Yıldırım, saldırganların cezalandırılmasını isteyerek, “Kaburgamda çatlak var, yüzüm eski haline dönmeyecek. Kalıcı izler kalabilir.

Ortada hiçbir şey yokken sadece ‘küfür etmeyin’ dediğimiz için bu hale geldim. Bana para teklif ettiler, kabul etmedim. İnsan olan yapamaz bunu” ifadelerini kullandı.

Oğlu yaşananları gözyaşları içinde anlattı

Olayın diğer mağduru Talha Kaan İzal ise annesini kanlar içinde gördüğü anları şu sözlerle aktardı: “Sadece vakit geçirmek için gitmiştik. Annem birine yardım etmek istedi. Ben de onu korumak için ayağa kalktım.

Uyardığım anda yüzüme vuruldu. Sonra kalabalık üzerimize çullandı. Annemi içeride zannediyordum. Dışarı çıktığımda etrafımı sardılar. Kendimi zor kurtardım.”

“Annemi kanlar içinde gördüm”

Genç İzal, annesini gördüğü anı ise şu sözlerle dile getirdi: “Kanlar içinde annemi görünce kucakladım. Merdivenlerden inerken düştük. O an elim ayağım boşaldı. Sinir krizi geçirdim. Ambulans geldi, hastaneye gittik.”

Şüpheliler gözaltına alındı, soruşturma sürüyor

Olayın ardından saldırıya karıştığı belirlenen şahıslar gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kamuoyu yaşanan şiddet olayının faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.