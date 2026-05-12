İzmir genelinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bir gelişme de Tire'de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi'nin ortak olarak başlatmış olduğu dev altyapı hamlesinde önemli bir gelişme yaşandı. Fatih Mahallesi'ndeki çalışmalarda sona gelindiği ifade edildi.

Başkan Okuroğlu sosyal medya hesabından paylaştı!

Yaşanan gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyemizle başlattığımız dev altyapı hamlesinin ilk etabı olan Fatih Mahallesi'ndeki çalışmalarda sona geliyoruz.

Bugün itibariyle Fatih Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İZBETON ekiplerimizle asfalt serimine başladık.

Diğer kurum kazılarının da tamamlanmasıyla Fatih Mahallesi'ndeki çalışmalara noktaya koyuyoruz.

Bu süreçte sabır ve anlayışları için Fatih Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyorum.

Bizlere destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Cemil Tugay'a, halkım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.