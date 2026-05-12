İzmir'in Menemen ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Kuzey Ege Otoyolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında bir kamyonun devrildiği öğrenildi. Menemen çıkışında yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Gelen bilgiler çerçevesinde seyir halindeki kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Yol kenarına savrulan araç daha sonra devrildi. Kazayı gören sürücüler durumu ekiplere ihbar etti.

Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi!

İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri intikal etti. Kamyon sürücüsünün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, ekiplerin bölgede çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi.

Otoyolda trafik yoğunluğu!

Kaza sebebiyle Kuzey Ege Otoyolu’nun Menemen çıkışı bölümünde trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Devrilen kamyonun kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatılırken, bölgede zaman zaman araç yoğunluğu oluştuğu ifade edildi.

