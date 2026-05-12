Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanacak. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İzmir ekibi Göztepe, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Kritik ve zorlu mücadele 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftarı önünde Gaziantep FK'yı 2-1 ile geçen sarı kırmızılı İzmir ekibi, son haftada da galibiyet alarak ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde İzmir temsilcisi Göztepe, antrenmanlarına start verdi.

Urla'da yoğun tempo!

Sarı kırmızılı İzmir ekibi, Samsunspor maçı hazırlıklarına Urla'da start verdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarına başlayan Göztepe, antrenmana ısınma çalışmasıyla start verdi. Antrenmanın ilk bölümünde takım 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaparken, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirildi.

