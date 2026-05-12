İzmir'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Spor organizasyonlarındaki başarılar ise dikkat çekiyor. Bu kapsamda Balçova Belediyesi Termal Spor Kulübü U-15 Takımı, İzmir’de grup birincisi oldu. Devamında ise play-off şampiyonu olarak İzmir’i temsil etme hakkı kazanan Balçova Belediyesi Termal Spor Kulübü U-15 Takımı, Eskişehir yolculuğuna başladı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit futbol takımını uğurlarken, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden başarı dileklerini ileten Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Eskişehir yolculuğu öncesi U-15 Takımımızı uğurladık. İzmir’de grup birincisi olan, ardından play-off şampiyonu olarak İzmir’i temsil etme hakkı kazanan Balçova Belediyesi Termal Spor Kulübü U-15 Takımımıza yürekten başarılar diliyorum.

Sahada ter döken evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Balçova sizinle." ifadelerini kullandı.